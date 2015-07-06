纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至一年半低点，原糖期货受空头回补带动上涨

路透纽约/伦敦7月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一跌至一年半低点，因技术性卖盘，且有新卖家进场，而原糖期货受空头回补带动上涨。

可可市场下滑。上周五美国市场因独立日假期休市。

交易商表示，阿拉比卡咖啡期货交投温和，在跌穿上一交易日低点且有新的空头仓位建立后扩大跌幅。

9月阿拉比卡咖啡期货 收低2.25美分，或1.8%，报每磅1.2515美元，略高于日低1.2505美元，这是去年1月来最低。

罗布斯塔咖啡期货也下跌，上周是7月罗布斯塔咖啡期货合约 首个交割通知日。交易商聚焦在7月/9月合约升水达到133美元，略低于上周触及的2012年高位134美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌37美元，或2.1%，报每吨1,711美元。

10月原糖期货 收高0.18美分，或1.5%，报每磅12.48美分。8月白糖期货 收高4.80美元，或1.3%，报每吨375.90美元。

9月伦敦可可期货 收低10英镑，或0.5%，报每吨2,171英镑。9月纽约可可期货 收低10美元，或0.3%，收报每吨3,278美元。(完)

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