纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至一年半低点，原糖期货受空头回补带动上涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约/伦敦7月6日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一跌至一年半低点，因技术性卖盘，且有新卖家进场，而原糖期货受空头回补带动上涨。
可可市场下滑。上周五美国市场因独立日假期休市。
交易商表示，阿拉比卡咖啡期货交投温和，在跌穿上一交易日低点且有新的空头仓位建立后扩大跌幅。
9月阿拉比卡咖啡期货 收低2.25美分，或1.8%，报每磅1.2515美元，略高于日低1.2505美元，这是去年1月来最低。
罗布斯塔咖啡期货也下跌，上周是7月罗布斯塔咖啡期货合约 首个交割通知日。交易商聚焦在7月/9月合约升水达到133美元，略低于上周触及的2012年高位134美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收跌37美元，或2.1%，报每吨1,711美元。
10月原糖期货 收高0.18美分，或1.5%，报每磅12.48美分。8月白糖期货 收高4.80美元，或1.3%，报每吨375.90美元。
9月伦敦可可期货 收低10英镑，或0.5%，报每吨2,171英镑。9月纽约可可期货 收低10美元，或0.3%，收报每吨3,278美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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