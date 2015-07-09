纽约期市：伦敦可可期货受基金买盘带动升至2011年来高位，原糖下滑

路透纽约/伦敦7月9日 - 洲际交易所(ICE)伦敦可可期货周四放量升至逾四个月高位，因基金买盘带动，而原糖期货重挫逾3%，受技术性卖出信号拖累录得两个月最大单日跌幅。

咖啡期货在震荡交投中小涨，走势缺乏具体方向。

交易商称，伦敦可可期货连升第三日，受大量基金买盘带动，尽管预期下周欧洲和北美将发布的季度加工数据疲弱。

9月伦敦可可期货 收涨18英镑，或0.8%，报每吨2,200英镑，略低于日高2,206英镑，这是2011年3月来最高。

根据初步数据，该合约成交量接近2.3万口，为2011年12月来最多。

纽约次月可可期货 收高31美元，或1%，报每吨3,278美元。

ICE近月原糖期货 收跌0.41美分，或3.3%，报每磅11.90美分，8月白糖期货 收低11.40美元，或3.16%，报每吨360美元，为5月13日来最大单日跌幅。该合约将在7月16日到期。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.3美分，或0.2%，报每磅1.2525美元，9月罗布斯塔咖啡期货 收高3美元，或0.2%，报每吨1,728美元。(完)

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