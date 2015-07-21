纽约期市：原糖期货连跌第五日，罗布斯塔咖啡期货触及七周低位

路透纽约/伦敦7月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二连跌第五日，盘中曾出现修正涨势，但未能守住动能，因对供应过剩的担忧持续。罗布斯塔咖啡期货跌至5月底以来最低，因技术面疲弱。

阿拉比卡咖啡期货也小跌，连跌第五日，可可期货基本持平。

10月原糖期货 收跌0.02美分，或0.2%，报每磅11.42美分，盘初急升2.5%。相对于周一4.3%的跌幅，今日的跌势相当温和。

10月白糖期货 上扬0.40美元，或0.1%，收报每吨348.30美元。

交易商说，市场上充斥着来自泰国和印度的大规模糖库存，且有关7月上半月巴西中南部甘蔗压榨量下降的预期看似已被市场消化。巴西将在本周稍后公布7月上半月甘蔗压榨数据。

数据供应商普氏表示，预计7月上半月巴西的甘蔗压榨量为3,129万吨。

罗布斯塔咖啡期货走低，市场认为周一出现的一分钟涨势未能保持动能反应技术面疲弱。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌14美元，或0.8%，报每吨1,664美元，为5月29日以来最低。9月阿拉比卡咖啡期货 收挫1.5美分，或1.2%，报每磅1.2595美元。

12月伦敦可可期货 收盘基本持稳在每吨2,218美元。9月纽约可可期货 收跌17美元，或0.5%，报每吨3,336美元。(完)

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