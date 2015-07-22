纽约期市：可可期货遭遇强劲技术性卖盘，期糖持稳

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦7月22日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三遭遇投机商强劲的技术性卖盘打压，但业内买盘限制了跌幅。原糖期货保持在合约低点附近，市场静待主要出产国巴西本周稍晚将公布的生产数据。
罗布斯塔咖啡期货收高，在现货月合约月底到期前，7月/9月价差LCRN5-U5升至合约高位。阿拉比卡咖啡期货下滑，盘中走势反复，缺乏方向。
交易商表示，1238GMT，纽约可可期货在仅仅一分钟内就跌了58美元，触动了“数以千计”的设定在上周低点下方的自动卖单。该合约一度大跌100美元至日低。
9月纽约可可期货 收跌59美元，或1.8%，报每吨3,277美元。成交量为均值的两倍。
9月伦敦可可期货 收挫43英镑或1.9%，报2,180英镑。
10月原糖期货 收跌0.04美分，或0.4%，报每磅11.38美分，10月白糖期货 下滑0.1%，收报每吨348美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收高17美元，或1%，报每吨1,681美元。9月阿拉比卡咖啡期货 收挫0.9美分，或0.7%，报每磅1.2505美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。