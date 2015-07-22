纽约期市：可可期货遭遇强劲技术性卖盘，期糖持稳

路透纽约/伦敦7月22日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三遭遇投机商强劲的技术性卖盘打压，但业内买盘限制了跌幅。原糖期货保持在合约低点附近，市场静待主要出产国巴西本周稍晚将公布的生产数据。

罗布斯塔咖啡期货收高，在现货月合约月底到期前，7月/9月价差LCRN5-U5升至合约高位。阿拉比卡咖啡期货下滑，盘中走势反复，缺乏方向。

交易商表示，1238GMT，纽约可可期货在仅仅一分钟内就跌了58美元，触动了“数以千计”的设定在上周低点下方的自动卖单。该合约一度大跌100美元至日低。

9月纽约可可期货 收跌59美元，或1.8%，报每吨3,277美元。成交量为均值的两倍。

9月伦敦可可期货 收挫43英镑或1.9%，报2,180英镑。

10月原糖期货 收跌0.04美分，或0.4%，报每磅11.38美分，10月白糖期货 下滑0.1%，收报每吨348美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收高17美元，或1%，报每吨1,681美元。9月阿拉比卡咖啡期货 收挫0.9美分，或0.7%，报每磅1.2505美元。(完)

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