纽约期市：阿拉比卡咖啡期货触及一年半低位，因巴西雷亚尔走软

路透纽约/伦敦7月23日 - 阿拉比卡咖啡期货周四连跌第七日，急跌3%至一年半低位，受累于最大咖啡豆种植国巴西的货币雷亚尔走软，以及自动卖出指令。

原糖期货走坚，未受巴西甘蔗压榨数据处于预估区间低端的影响。可可期货回落，因基金削减大规模净多头头寸。

阿拉比卡咖啡期货走低，交易商称，因在本月稍早触及的周度低位1.23美元附近触发止损卖出指令，导致价格放量续跌。

9月阿拉比卡咖啡期货 下跌3.5美分，或2.8%，收报每磅1.2155美元，盘中触及去年1月以来最低1.211美元。

“今日的跌势受累于巴西雷亚尔走低和该合约触及新低后触发更多止损卖盘和新的卖盘，”法国兴业银行驻纽约的咖啡部董事Rodrigo Costa表示。

“我认为这更多是心理因素所致，投机客在预期生产商将卖出前抛售离场，”Costa表示。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌1.2%，报每吨1,661美元。

糖业组织Unica称，7月上半月巴西中南部的甘蔗压榨和糖生产大幅放缓，因高于平均水平的降雨拖慢了加工厂的运作。

10月原糖期货 收涨0.13美分，或1.1%，报每磅11.51美分。10月白糖期货 收高0.4%，报每吨349.50美元。

9月纽约可可期货 收跌36美元，或1.1%，报每吨3,241美元。9月伦敦可可期货 收挫15英镑，或0.7%，报每吨2,165英镑。(完)

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