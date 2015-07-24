纽约期市：可可期货受大量投机性卖盘拖累下滑，期糖触及一个月低点

路透纽约/伦敦7月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下滑，遭遇大量投机性卖盘打压，且商品市场普遍遭到抛售。而原糖期货大跌，挫至一个月低点，因主要产国巴西货币雷亚尔走软。

阿拉比卡咖啡期货在触及一年半低点后反弹，而罗布斯塔咖啡期货降至两个月低点，连跌第四周。

可可期货放量下挫，录得1月来最大周度跌幅，因在期价升至2011年3月来最高后，投机商继续结清仓位。

有交易员表示，业内买盘限制了可可期货进一步深跌。

9月纽约可可期货 收跌60美元，或1.9%，报每吨3,181美元。9月伦敦可可期货 收挫34英镑，或1.6%，报每吨2,131英镑。

巴西雷亚尔 大跌第三日，至2003年来最低，雷亚尔下挫会吸引来自巴西对美元计价商品的抛售。

10月原糖期货 收低0.27美分，或2.3%，报每磅11.24美分，盘中跌至一个月低点11.20美分。现货月合约本周连跌第二周，并录得9月来最大周度跌幅。

10月白糖期货 收低2.9美元或0.8%，报每吨346.60美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收高0.7美分，或0.6%，收报每磅1.2225美元，盘中触及去年1月以来最低1.2065美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌11美元或0.7%，报每吨1,650美元。(完)

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