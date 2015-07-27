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亚洲 | 2015年 7月 28日 星期二 02:27 BJT

纽约期市：雷亚尔续跌拖累阿拉比卡咖啡触及一年半低位，可可持平

路透纽约/伦敦7月27日 - 阿拉比卡咖啡期货周一跌至一年半低位，因最大咖啡豆种植国巴西的货币雷亚尔走软，以及市场出现新卖盘。罗布斯塔咖啡期货也走低，触及两个月低位。

原糖期货在跌至五周低位后回稳，可可期货基本持平。

咖啡期货走低，因基调偏空的市场在跌穿上周低位后吸引了更多卖盘。

“我认为这些是新建立的空头头寸，但它们看起来很疲弱，”交易公司Caturra Coffee Corp的总裁Bob Phillips表示。

“它们入市较晚，可能不得不很早就被结清。市场已经很疲惫了。”

9月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.85美分，或1.5%，收报每磅1.204美元，盘中触及一年半低位1.1995美元。

“雷亚尔走疲以及技术面因素合力重压阿拉比卡咖啡期货，”INTL FCStone的分支CoffeeNetwork的分析师Andrea Thompson表示。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌23美元，或1.4%，报每吨1,627美元，此前触及两个月低位1,625美元。

期糖走势震荡，盘初上扬，因数据显示投机客上周大幅增加净空头头寸，但巴西雷亚尔走软推动价格跌至五周低位。

10月原糖合约 收盘持平在每磅11.24美分，盘中跌至11.17美分。

10月白糖期货 上扬2.50美元，或0.7%，收报每吨349.10美元。

9月纽约可可期货 收高12美元，或0.4%，报每吨3,193美元。9月伦敦可可期货 收盘持稳在每吨2,131英镑。(完)

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