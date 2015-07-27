纽约期市：雷亚尔续跌拖累阿拉比卡咖啡触及一年半低位，可可持平

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透纽约/伦敦7月27日 - 阿拉比卡咖啡期货周一跌至一年半低位，因最大咖啡豆种植国巴西的货币雷亚尔走软，以及市场出现新卖盘。罗布斯塔咖啡期货也走低，触及两个月低位。
原糖期货在跌至五周低位后回稳，可可期货基本持平。
咖啡期货走低，因基调偏空的市场在跌穿上周低位后吸引了更多卖盘。
“我认为这些是新建立的空头头寸，但它们看起来很疲弱，”交易公司Caturra Coffee Corp的总裁Bob Phillips表示。
“它们入市较晚，可能不得不很早就被结清。市场已经很疲惫了。”
9月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.85美分，或1.5%，收报每磅1.204美元，盘中触及一年半低位1.1995美元。
“雷亚尔走疲以及技术面因素合力重压阿拉比卡咖啡期货，”INTL FCStone的分支CoffeeNetwork的分析师Andrea Thompson表示。
9月罗布斯塔咖啡期货 收跌23美元，或1.4%，报每吨1,627美元，此前触及两个月低位1,625美元。
期糖走势震荡，盘初上扬，因数据显示投机客上周大幅增加净空头头寸，但巴西雷亚尔走软推动价格跌至五周低位。
10月原糖合约 收盘持平在每磅11.24美分，盘中跌至11.17美分。
10月白糖期货 上扬2.50美元，或0.7%，收报每吨349.10美元。
9月纽约可可期货 收高12美元，或0.4%，报每吨3,193美元。9月伦敦可可期货 收盘持稳在每吨2,131英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开