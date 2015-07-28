纽约期市：阿拉比卡咖啡期货接近一年半低位，巴西雷亚尔走软拖累原糖回落

路透纽约/伦敦7月28日 - 阿拉比卡咖啡期货周二徘徊在一年半低位附近，整日交投震荡，稍早受到空头回补提振，但后因最大种植国巴西的货币雷亚尔重挫而受压。罗布斯塔咖啡期货触及两个月低位。

原糖期货缩量走低，可可期货小涨。

阿拉比卡咖啡期货反弹，因市场缺乏足够的卖盘打压其跌穿周一触及的一年半低位，遂引发空头回补，尽管最大咖啡豆种植国巴西的货币雷亚尔走疲。

雷亚尔兑美元 大幅扩大跌幅，至12年低位，因担忧巴西经济成长令人失望，可能导致该国丧失其投资级评级。不过，交易商称，这并未吸引生产者卖出。

9月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.15美分，或0.1%，报每磅1.2025美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌1美元，或0.06%，报每吨1,626美元，盘中触及两个月低位1,624美元。

原糖缩量小跌，逼近逾五周最低，因预报称巴西中南部天气干燥和雷亚尔走软。

10月原糖期货 收跌0.07美分，或0.6%，报每磅11.17美分，略高于日内触及的6月19日以来最低11.16美分。10月白糖期货 收涨0.20美元，或0.06%，报每吨349.30美元。

9月纽约可可期货 上扬11美元，或0.3%，收报每吨3,204美元。9月伦敦可可期货 收涨3英镑，或0.1%，报每吨2,134英镑。(完)

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