纽约期市：阿拉比卡咖啡期货受空头回补带动反弹，原糖期货走低

路透纽约/伦敦7月30日 - 阿拉比卡咖啡期货周四上扬，受助于空头回补和缺乏生产商卖盘。原糖期货走低，回吐昨日的多数涨幅，因在关键技术阻力位买盘枯竭。可可期货小涨。

交投最活跃的9月阿拉比卡咖啡期货 跳涨2.75美分，或2.3%，收报每磅1.249美元，从本周触及的一年半低位1.1985美元反弹。

交易商称，价格守住1.20美元水平扶助反弹。

“生产商卖盘不多，且投机客开始回补空头，”法国兴业银行驻纽约的咖啡交易部董事Rodrigo Costa表示。

9月罗布斯塔咖啡期货 上扬10美元，或0.6%，收报每吨1,648美元，距离周二触及的两个月低位1,624美元不远。

原糖期货走低，因交易商关注印度和泰国库存充裕，以及在前一日大举买入后在11.66美分水准遭遇阻力。

10月原糖期货 收跌0.19美分，或1.7%，报每磅11.27美分。10月白糖期货 跌3.70美元，或1%，收报每吨353.50美元。

9月纽约可可期货 收涨4美元，或0.1%，报每吨3,221美元。9月伦敦可可期货 上扬5英镑，或0.2%，收报每吨2,144英镑。(完)

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