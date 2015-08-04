纽约期市：原糖期货从六年半低点反弹，可可期货下滑

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透纽约/伦敦8月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至六年半低点后反弹收高，因缺乏后续卖盘及得益于其他商品市场的支撑。
可可期货因仓位展期而走软，咖啡期货上涨。
在中国股市大涨后，全球油价反弹，汤森路透/核心商品CRB指数 今日升1%。
10月原糖期货 收高0.12美分，或1.1%，报每磅11.01美分，此前跌至2008年12月来最低10.79美分，因巴西雷亚尔 延续跌势至12年低点。
10月白糖期货 收高0.60美元，或0.2%，收报每吨347.70美元。
纽约可可期货在8月21日现货月合约首个交割通知日前出现大量9月/12月合约展期活动，令总成交量超过5万口，是均值的两倍多。
9月纽约可可期货 收低1美元，或0.03%，报每吨3,165美元。9月伦敦可可期货 下跌8英镑，或0.4%，收报每吨2,102英镑。
9月阿拉比卡咖啡期货 跳涨0.95美分，或0.8%，收报每磅1.249美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收高14美元，或0.9%，收报每吨1,639美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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