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亚洲 | 2015年 8月 5日 星期三 02:17 BJT

纽约期市：原糖期货从六年半低点反弹，可可期货下滑

路透纽约/伦敦8月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至六年半低点后反弹收高，因缺乏后续卖盘及得益于其他商品市场的支撑。

可可期货因仓位展期而走软，咖啡期货上涨。

在中国股市大涨后，全球油价反弹，汤森路透/核心商品CRB指数 今日升1%。

10月原糖期货 收高0.12美分，或1.1%，报每磅11.01美分，此前跌至2008年12月来最低10.79美分，因巴西雷亚尔 延续跌势至12年低点。

10月白糖期货 收高0.60美元，或0.2%，收报每吨347.70美元。

纽约可可期货在8月21日现货月合约首个交割通知日前出现大量9月/12月合约展期活动，令总成交量超过5万口，是均值的两倍多。

9月纽约可可期货 收低1美元，或0.03%，报每吨3,165美元。9月伦敦可可期货 下跌8英镑，或0.4%，收报每吨2,102英镑。

9月阿拉比卡咖啡期货 跳涨0.95美分，或0.8%，收报每磅1.249美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收高14美元，或0.9%，收报每吨1,639美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)

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