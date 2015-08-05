纽约期市：原糖跌至六年半低点，可可期货连跌第四日

路透纽约/伦敦8月5日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至六年半低点，交投清淡，因供应过剩及主要种植国巴西货币雷亚尔持续疲弱。可可期货连跌第四个交易日。

咖啡期货连升第二日，交投震荡，9月/12月合约展期提升阿拉比卡咖啡期货成交量。

巴西雷亚尔兑美元 连跌第五个交易日，至逾12年最低，刺激了糖和咖啡市场的的抛售。

10月原糖期货 收跌0.25美分，或2.3%，报每磅10.76美分，此前跌至2008年12月来最低10.74美分，汤森路透初步数据显示，成交量比均值低约20%。

10月白糖期货 跌2.70美元，或0.8%，收报每吨345美元。

可可期货价格延续跌势，9月/12月合约展期主导纽约市场，提振成交量。

9月纽约可可期货 收低45美元，或1.4%，报每吨3,120美元。9月伦敦可可期货 下跌34英镑，或1.6%，收报每吨2,068英镑。

9月阿拉比卡咖啡期货 跳涨1美分，或0.8%，收报每磅1.2590美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收高14美元，或0.9%，收报每吨1,653美元。(完)

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