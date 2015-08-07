纽约期市：阿拉比卡咖啡期货受空头回补带动跳升至逾三周高位

路透纽约/伦敦8月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升至逾三周高位，受空头回补带动。原糖期货跌至六年半低点，盘中遭遇技术性阻力。可可期货从5月中低点反弹。

技术性买盘及对阿拉比卡咖啡主要出产国巴西产量下降的预期提振指标9月合约 大涨逾3%，高见1.2885美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收高3.55美分或2.9%，收报每磅1.278美元，连升第二周。

商品交易咨询公司NickJen Capital执行合伙人Nick Gentile表示，供应减少的风险以及在约1.20水准的技术支撑令投机商开始回补一些咖啡的空头仓位。

9月罗布斯塔咖啡期货 收高21美元，或1.3%，收报每吨1,661美元，进一步从周一触及的两个月低点反弹。

10月原糖期货 盘中跌至六年半低点10.63美分，收跌0.04美分，或0.4%，报每磅10.66美分，本周跌4%。

10月白糖期货 收高1.80美元，或0.5%，收报每吨345.30美元。

9月纽约可可期货 收高50美元，或1.6%，报每吨3,107美元，此前跌至3,027美元日低。该合约录得六周来首周上涨。

9月伦敦可可期货 收高46英镑，或2.3%，收报每吨2,079英镑。(完)

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