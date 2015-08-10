纽约期市：原糖期货触及七年低位，阿拉比卡咖啡期货急升

路透纽约/伦敦8月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌至七年低位，因最大生产国巴西的主要甘蔗种植区大规模压榨带来压力。阿拉比卡咖啡期货录得逾四个月来最大单日涨幅，受助于大量空头回补和展期交易。

可可期货回落，价格在上周五从三个月低位反弹震荡上行后今日进行盘整。

期糖和可可期货与商品市场普遍大涨的势头背道而驰，汤森路透核心商品指数 急升2%，因美元走软。

原糖期货连跌第四日，盘初受巴西加工商协会Unica公布的数据将显示，7月下半月甘蔗压榨量跳增的预期打压。

收盘前一小时公布的数据显示，巴西中南部主要甘蔗种植区甘蔗压榨量激增至4,944万吨，在预估区间的顶部。

原糖期价缩减跌幅，因交易商关注该地区糖产量同比偏低。

ICE-10月原糖期货 盘中触及2008年6月以来最低10.37美分，后收跌0.09美分，或0.8%，报每磅10.57美分。

10月白糖期货 收挫1.60美元，或0.5%，报每吨346.90美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收涨5.7美分，或4.5%，报每磅1.335美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收涨32美元，或1.9%，报每吨1,693美元。

12月纽约可可期货 回落12美元，或0.4%，报每吨3,109美元。伦敦12月可可期货 收挫14英镑，或0.7%，报每吨2,082英镑。(完)

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