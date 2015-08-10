纽约期市：原糖期货触及七年低位，阿拉比卡咖啡期货急升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约/伦敦8月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一跌至七年低位，因最大生产国巴西的主要甘蔗种植区大规模压榨带来压力。阿拉比卡咖啡期货录得逾四个月来最大单日涨幅，受助于大量空头回补和展期交易。
可可期货回落，价格在上周五从三个月低位反弹震荡上行后今日进行盘整。
期糖和可可期货与商品市场普遍大涨的势头背道而驰，汤森路透核心商品指数 急升2%，因美元走软。
原糖期货连跌第四日，盘初受巴西加工商协会Unica公布的数据将显示，7月下半月甘蔗压榨量跳增的预期打压。
收盘前一小时公布的数据显示，巴西中南部主要甘蔗种植区甘蔗压榨量激增至4,944万吨，在预估区间的顶部。
原糖期价缩减跌幅，因交易商关注该地区糖产量同比偏低。
ICE-10月原糖期货 盘中触及2008年6月以来最低10.37美分，后收跌0.09美分，或0.8%，报每磅10.57美分。
10月白糖期货 收挫1.60美元，或0.5%，报每吨346.90美元。
9月阿拉比卡咖啡期货 收涨5.7美分，或4.5%，报每磅1.335美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收涨32美元，或1.9%，报每吨1,693美元。
12月纽约可可期货 回落12美元，或0.4%，报每吨3,109美元。伦敦12月可可期货 收挫14英镑，或0.7%，报每吨2,082英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”