纽约期市：原糖期货从七年低位反弹，阿拉比卡咖啡期货再度攀升

路透纽约/伦敦8月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二在追平昨日触及的七年低点后扭转跌势，小幅收高，而阿拉比卡咖啡期货受空头回补带动连续第三日上扬。

可可期货在触动自动卖单后由升转跌，挫至三个月低点，盘中交投区间较宽。

ICE-10月原糖期货 收高0.05美分，或0.5%，报每磅10.62美分。

因巴西货币雷亚尔 贬值，Capital Economics将原糖的年底预估价由13.5美分下调至12美分。

10月白糖期货 收高5.70美元，或1.6%，报每吨352.60美元。

阿拉比卡咖啡期货受空头回补带动延续升势，指标月合约升穿另一个关键的费波纳奇水准和100日移动均线切入位，触动技术买入信号。

9月阿拉比卡咖啡期货 收涨3.7美分，或2.8%，报每磅1.372美元，盘中升至两个月高位1.3755美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收涨32美元，或1.9%，报每吨1,725美元。

12月纽约可可期货 回落13美元，或0.4%，报每吨3,096美元，盘中跌至5月13日来最低的3,040美元。伦敦12月可可期货 收挫13英镑，或0.6%，报每吨2,069英镑，盘中触及5月15日来最低的2,035英镑。(完)

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