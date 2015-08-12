纽约期市：可可期货跌至三个月低点，期糖接近七年低点

路透纽约/伦敦8月12日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三跌至三个月低点，因技术性卖盘、科特迪瓦(象牙海岸)可可豆的转售带来压力、以及在中国安排人民币贬值后，投资人担心整体商品市场需求。

原糖期货在过去六个交易日内第五日下滑，徘徊在周一触及的七年低点之上，因供应仍充裕。阿拉比卡咖啡期货尾盘遭遇抛压，重挫4%，此前一度触及三个月高位后，交易商对三日涨势获利了结。

中国允许人民币贬值，令投资人担心进口将减少，软商品同汤森路透核心商品指数 一道走软。

可可期货在100日移动均线切入位下方扩大跌势，12月可可期货 大跌44美元，或1.4%，报每吨3,052美元，结算后跌至5月12日来最低的3,038美元。

伦敦12月可可期货 收挫34英镑，或1.6%，报每吨2,035英镑，盘中触及5月15日来最低的2,029英镑。

9月/12月合约展期持续，带动可可期货和阿拉比卡咖啡期货成交放量。

ICE-10月原糖期货 收低0.08美分，或0.8%，报每磅10.54美分。

10月白糖期货 收低2.50美元，或0.7%，报每吨350.10美元。

12月阿拉比卡咖啡期货 收低5.1美分，或3.6%，报每磅1.3525美元，盘中升至三个月高位1.4115美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收低26美元，或1.5%，报每吨1,699美元，盘中升至7月15日来最高的1,739美元。(完)

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