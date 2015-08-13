纽约期市：阿拉比卡咖啡期货升至三个月高位，可可期货反弹

路透纽约/伦敦8月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四大涨近5%，至三个月高位，因基金空头回补及投资人持续担心主要出产国巴西咖啡豆尺寸较小。

可可期货在跌至三个月低点后转升，因技术和商业买盘提供支撑。原糖期货变动不大，在本周稍早触及的七年低点上方徘徊。

在中国安排人民币贬值后，交易员还担心中国对商品的整体需求。汤森路透核心商品CRB指数 连跌第三日。

阿拉比卡咖啡期货放量大涨，交易商称，受9月/12月展期交易及基金空头回补带动，而投资人对主要种植国巴西咖啡豆尺寸小于预期的担忧加重，也带来利多人气。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨5.35美分，或4%，报每磅1.406美元，盘中升至三个月高位1.416美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收涨5美元，或0.3%，报每吨1,704美元。

12月纽约可可期货 上涨9美元，或0.3%，报每吨3,061美元，盘中跌至5月中来最低的3,020美元。

伦敦12月可可期货 收高10英镑，或0.5%，报每吨2,045英镑，盘中触及三个月最低的2,017英镑。

ICE-10月原糖期货 收低0.05美分，或0.5%，报每磅10.49美分。

10月白糖期货 收低0.40美元，或0.1%，报每吨349.70美元。(完)

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