纽约期市：阿拉比卡咖啡期货升至三个月高位，因供应忧虑

路透纽约/伦敦8月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五升至三个月高位，因预计主要种植国巴西结转库存为1999年来最小，而选择权相关交易限制了期价的进一步升势。

原糖上涨，在本周触及的七年低点上方进行技术性修正。可可期货在周四从三个月低点反弹后今日变动不大。

交易商表示，巴西出口商Terra Forte报告预估巴西结转库存仅为466万包，为1999年来最低，这提振了咖啡价格。

因美元 升至日高，期价一度转跌。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.55美分，或0.4%，报每磅1.4115美元，盘中升至三个月高位1.426美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收涨9美元，或0.5%，报每吨1,713美元。

ICE-10月原糖期货 收高0.19美分，或1.8%，报每磅10.68美分，仍离周一所创的七年低点10.37美分不远。

10月白糖期货 收高0.10美元，或0.03%，报每吨349.80美元。

12月纽约可可期货 收平，报每吨3,061美元，周四盘中跌至5月中来最低的3,020美元。

伦敦12月可可期货 收低1英镑，报每吨2,044英镑，周四盘中触及三个月最低的2,017英镑。(完)

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