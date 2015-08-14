纽约期市：阿拉比卡咖啡期货升至三个月高位，因供应忧虑

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透纽约/伦敦8月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五升至三个月高位，因预计主要种植国巴西结转库存为1999年来最小，而选择权相关交易限制了期价的进一步升势。
原糖上涨，在本周触及的七年低点上方进行技术性修正。可可期货在周四从三个月低点反弹后今日变动不大。
交易商表示，巴西出口商Terra Forte报告预估巴西结转库存仅为466万包，为1999年来最低，这提振了咖啡价格。
因美元 升至日高，期价一度转跌。
12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.55美分，或0.4%，报每磅1.4115美元，盘中升至三个月高位1.426美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收涨9美元，或0.5%，报每吨1,713美元。
ICE-10月原糖期货 收高0.19美分，或1.8%，报每磅10.68美分，仍离周一所创的七年低点10.37美分不远。
10月白糖期货 收高0.10美元，或0.03%，报每吨349.80美元。
12月纽约可可期货 收平，报每吨3,061美元，周四盘中跌至5月中来最低的3,020美元。
伦敦12月可可期货 收低1英镑，报每吨2,044英镑，周四盘中触及三个月最低的2,017英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。