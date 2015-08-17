纽约期市：阿拉比卡咖啡期货从三个月高位回落，可可期货先扬后抑

路透纽约/伦敦8月17日 - 阿拉比卡咖啡期货周一走低，从上一交易日触及的三个月高位放量回落，因数据显示，投机客上周削减空头头寸的规模超过预期。

可可期货盘初逆市上扬，因担忧最大种植国科特迪瓦部分地区的乾旱天气，但稍后转跌，因美元走强。期糖缩量走低，受累于巴西甘蔗压榨进度较快。

汤森路透核心商品指数 跌至2002年12月以来最低，因原油、期铜和谷物市场扩大跌幅。

阿拉比卡咖啡期货走低，在100日移动均线寻获支撑，受累于上周五出炉的一份报告显示，截至8月11日当周，投机客削减逾半数空头头寸。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.6美分，或1.8%，报每磅1.3855美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收挫9美元，或0.5%，报每吨1,704美元。

可可期价先扬后抑，触及100日移动均线，且看似陷于关键费波纳奇回档技术位之间。

12月纽约可可期货 收跌5美元，或0.2%，报每吨3,056美元。12月伦敦可可期货 回落3英镑，或0.1%，收报每吨2,041英镑。

10月原糖期货 收跌0.05美分，或0.5%，报每磅10.63美分，上周一触及的七年低位10.37美分仍触手可及。10月白糖期货 收跌2.30美元，或0.7%，报每吨347.50美元。(完)

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