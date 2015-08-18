纽约期市：印度天气忧虑推动原糖期货转跌为升，可可期货上扬

路透纽约/伦敦8月18日 - 原糖期货周二转跌为升，因担忧全球第二大甘蔗种植国印度的干燥天气可能损及产量，而空头回补带动可可期货上扬，脱离技术性超卖区域。

阿拉比卡咖啡期货走坚，整日呈拉锯走势，市场在周五近月合约首个交割通知日前抓住最后机会进行展期。

原糖期价逆转走势，缩量上行，因印度西南部地区天气干燥，引发市场担忧当地的产量。

10月原糖期货 收涨0.1美分，或0.9%，报每磅10.73美分，稍早因巴西中南部甘蔗压榨进度较快而承压。

10月白糖期货 未能获得支撑，交易商称因泰国库存充裕。该合约收跌3.40美元，或1%，报每吨344.10美元。

纽约可可期货走坚，交易商称，市场认为可可期货自上月触及的四年半高位回落11%后进入超卖区域。

“每次可可市场出现类似的突破都被视为买入的良机，”Price Futures Group的副总裁Jack Scoville表示。

纽约12月可可期货 收涨28美元，或0.9%，报每吨3,084美元。伦敦12月可可期货 上扬11英镑，或0.5%，报每吨2,052英镑。

12月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.4美分，或0.4%，报每磅1.3905美元。9月罗布斯塔咖啡期货 上扬27美元，或1.6%，收报每吨1,731美元。(完)

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