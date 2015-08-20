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货币新闻 | 2015年 8月 21日 星期五 02:28 BJT

纽约期市：白糖期货跌至六年半低位，咖啡期货继续走低

路透纽约/伦敦8月20日 - 白糖期货周四连跌第四日，至六年半低位，加工商因白糖/原糖溢价高企而卖出，现货月阿拉比卡咖啡期货在周五首个交割通知日前放量下跌。

可可期货小涨，受助于技术性买盘。

交易商称，白糖期价急跌，因加工商在较原糖高额溢价消退前签署销售协议。

10月白糖期货 收跌5.60美元，或1.7%，报每吨333.60美元，盘中触及六年半低位329.00美元。

经纪商称，白糖较原糖溢价8月11日升至120美元之上，刺激加工商卖出，进而压低白糖期价。

大举抛售一度使10月白糖较12月白糖合约五周来首次出现贴水。

10月原糖期货 收涨0.03美分，或0.3%，报每磅10.62美分，在跌至日低10.44美分后反弹。

阿拉比卡咖啡期货走低，交易商称，因在周五9月合约首个交割通知日前投资者大举卖出，周三的未平仓合约仍高达10,580口。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.35美分，或1.7%，报每磅1.3245美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收挫30美分，或1.8%，报每吨1,639美元。

纽约12月可可期货 上扬19美元，或0.6%，报每吨3,135美元。伦敦12月可可期货 收高7英镑，或0.3%，报每吨2,082英镑。(完)

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