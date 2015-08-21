纽约期市：阿拉比卡咖啡期货急挫，原糖期货逼近七年低位

路透纽约/伦敦8月21日 - 阿拉比卡咖啡期货周五续跌，重挫5%，受累于技术性卖出信号，以及其他商品市场走低带来的压力。原糖期货逼近七年低位，因天气状况良好扶助最大种植国巴西甘蔗的压榨提速。

可可期货也跟随商品市场普跌之势，汤森路透核心商品指数 急跌2%，至2002年12月以来最低，因更多数据直指中国成长放缓。

阿拉比卡咖啡期货急跌至近三周最低，交易商称，在技术性卖出信号被触发后，市场上多头结清头寸，且投资者建立新的空头头寸。

12月阿拉比卡咖啡期货 连跌第三日，收跌6美分，或4.5%，报每磅1.2645美元，盘中重挫5.2%，本周跌幅达10.4%，为2014年3月以来最大周度跌幅。

“基金卖盘和多头结清头寸打压市场走低，”一位伦敦经纪商称。

今日是9月合约 的首个交割通知日。

9月罗布斯塔咖啡期货 收挫20美元，或1.2%，报每吨1,619美元，盘中跌至5月底以来最低1,597美元。

原糖期货逼近本月稍早触及的七年低位。周五因预计巴西甘蔗压榨提速而承压。

巴西蔗糖行业协会在收盘前一小时公布的数据显示，巴西中南部甘蔗加工厂8月前半月产糖286万吨，高于7月下半月的279万吨。路透调查预估为279-289万吨。数据公布后，原糖市场变动不大。

10月原糖期货 收跌0.18美分，或1.7%，报每磅10.44美分。10月白糖期货 升0.10美元，或0.03%，报每吨333.70美元。

纽约12月可可期货 收跌61美元，或1.9%，报每吨3,074美元。伦敦12月可可期货 收挫33英镑，或1.6%，报每吨2,049英镑。(完)

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