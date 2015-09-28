纽约期市：阿拉比卡咖啡跌近3%，原糖上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约/伦敦9月28日 - 洲际商品交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周一创逾两周来最大跌幅，因巴西雷亚尔再次跌向历史低位及商品投资者持续大规模卖盘。
即将交割的近月原糖期货触及两个月高点，但咖啡下跌。
对中国经济成长的担忧令股市和商品市场走低，因此前这个主要原材料消费国公布了令人失望的数据。
路透核心商品CRB指数 跌逾1%。
ICE-12月阿拉比卡咖啡 收跌3.55美分，或2.9%，报每磅1.1915美元。
11月罗布斯塔咖啡 收跌48美元，或3%，报每吨1,548美元。
NickJen Capital商品交易顾问Nick Gentile称，“所有的市场都在下跌，今天空头阵营占据主导。”他指出，供应过度且各领域价格普跌。
“再加上雷亚尔下跌，这拖累了咖啡和糖价。”
巴西是世界阿拉比卡咖啡和糖的主要生产国，雷亚尔兑美元 的下跌鼓励卖出以美元交易的商品，因其按本国货币计算更有价值。
ICE-10月原糖期货 收涨0.01美分，或0.09%，报每磅11.75美分，盘中触11.86美分的两个月高点，全天交投旺盛，波幅较大。
10月合约将于周三到期，大部分巴西糖预计将交割，数量较大。
交投最活跃的3月合约 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅12.38美分。
ICE-12月白糖期货 收跌0.20美元，或0.06%，报每吨359.80美元。
伦敦12月可可 收跌30英镑，或1.3%，报每磅2,210英镑，从周五的2,256英镑的四年半高位下跌。纽约12月可可期货 收跌34美元，或1%，报每吨3,242美元。 (完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)
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