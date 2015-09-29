纽约期市：原糖在10月期货到期前大幅波动，阿拉比卡咖啡上涨

路透纽约/伦敦9月29日 - 洲际交易所(ICE)原糖周二缩小涨幅，此前升至两个月高位，因交易商在近月合约到期前的反弹中卖出。阿拉比卡咖啡上涨，受助于主要生产国巴西的生产和出口预期下调以及对天气的担忧。

可可期货下跌，受累于西非的供应充足预期。

ICE美国原糖期货反弹逾3%，因10月1日开始的作物年份的供应趋紧预期不断升温，盘中一度升穿约12.55美分的关键趋势线水准。

交投最活跃的2016年3月原糖期货 收涨0.08美分，或0.6%，报每磅12.46美分，此前触及12.76美分的两个月高点。

“我们看见技术面突破，引发了一些良好的(投机性)买盘，且带动了大量商业卖盘，”法国兴业银行糖商品部门全球主管James Cassidy称。

近月10月合约 收涨0.01美分，或0.09%，报每磅11.76美分，盘中涨至12美分以上的7月以来高点。

近月合约与次月合约贴水SB-1=R缩至约一年来最小，10月合约将在周三到期。交易商预计，超过100万吨的以巴西原糖为主的货物将交付，一小部分货物来自泰国。

商品公司Czarnikow提高了2015/16全球糖供应短缺预估，从之前的170万吨提高到410万吨。

明年供应短缺的预期不断升温，推动价格跟随远期曲线提升。

ICE-12月白糖期货 收涨1.80美元，或0.5%，报每吨361.60美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡合约 收涨1.7美分，或1.4%，报每磅1.2085美元，盘中一度涨约3%。

巴西农业部将2015作物产量预期下调至4,215万袋，降幅为5%。

另外，巴西咖啡出口商协会将2015年咖啡产量预估下调至3,450万袋，此前预估为3,500万袋。

11月阿拉比卡咖啡 收涨28美元，或1.8%，报每吨1,576美元。

伦敦12月可可 跌31英镑，或1.4%，报收于每吨2,171英镑，低于上周五的2,256英镑四年半高位。

纽约12月可可 收跌60美元，或2.5%，报收于每吨3,182美元。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)