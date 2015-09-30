纽约期市：原糖飙升至两个月高位，阿拉比卡咖啡本季度大幅下挫

路透纽约/伦敦9月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三飙升逾4%，此前巴西国家石油公司(Petrobras) 称将提高汽油价格，此举预计将提振以甘蔗为原料的乙醇需求。

ICE阿拉比卡咖啡期货微涨，但本季连续第四个季度下跌，可可期货续跌。

巴西国家石油公司决定提高汽油价格，预计将有助于巴西受困的甘蔗压榨厂，鼓励更多地使用乙醇，从而使世界最大糖生产国的甘蔗向糖生产以外的领域分流。

10月原糖期货 收涨0.41美分，或3.5%，报每磅12.17美分，较次月合约贴水SB-1=R0.71美分。尽管今日大涨，近月合约本季微跌。

交投最活跃的2016年3月原糖期货 收涨0.42美分，或3.4%，报每磅12.88美分，盘中涨逾4%，触及13.00美分的两个月高点。

12月白糖期货 收涨8.40美元，或2.3%，报每吨370美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡合约 收涨0.5美分，或0.4%，报每磅1.2135美元，本季度跌幅达7%。11月阿拉比卡咖啡 收跌19美元，或1.2%，报每吨1,557美元。

伦敦12月可可 跌39英镑，或1.8%，报收于每吨2,140英镑，上周曾触及2,256英镑的四年半高位，本季度基本持平。纽约12月可可 收跌68美元，或2.1%，报收于每吨3,114美元。 (完)

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