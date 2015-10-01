纽约期市：原糖续涨至四个半月高位，可可期货回软

路透纽约/伦敦10月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跳涨至四个半月高位，受技术信号、以甘蔗为原料的乙醇需求预期增加以及一家交易行对10月到期合约进行大量现货交割的消息提振。

可可和咖啡期货均下跌。

近月2016年3月原糖期货 收涨0.38美分，或近3.0%，报每磅13.26美分，收盘接近盘中触及的13.27美分的四个半月高点。

原糖扩大涨幅，因在价格升穿关键技术位后易商争相空头回补，且巴西国家石油公司Petrobras 称将提高汽油价格。汽油价格上涨预计将提振对乙醇的需求，从而使世界最大糖生产国的甘蔗向糖生产以外的领域分流。

12月白糖期货 收涨8.40美元，或2.3%，报每吨378.40美元。

伦敦12月可可 跌8英镑，或0.4%，报收于每吨2,132英镑。纽约12月可可 跌9美元，或0.3%，报收于每吨3,105美元。

国际可可组织(ICCO)在收盘后称，考虑到天气和虫害影响，世界第二大可可生产国加纳2015/16年度产量预计为80-90万吨。

ICE-12月阿拉比卡咖啡合约 收跌0.60美分，或0.5%，报每磅1.2075美元，受巴西货币雷亚尔续跌拖累。

11月阿拉比卡咖啡 收跌1美元，或0.1%，报每吨1,556美元。

(完)

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