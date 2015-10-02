纽约期市：原糖期货录得逾七年来最大周涨幅，因预期需求增长

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约/伦敦10月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五触及四个半月高位，录得2008年7月以来最大周涨幅，因天气预报显示将有降雨，以及预期以甘蔗为原料的乙醇需求增加，点燃了原糖供应在数年过剩后将收紧的预期。
阿拉比卡咖啡期货触及一个月高位，因雷亚尔走强，和库存处于低位，但可可期货回落。
近月ICE-3月原糖期货 收涨0.27美分，或2%，报每磅13.53美分，盘中触及5月中以来最高13.55美分。
本周，原糖期货急升超过15%，受助于多个因素。巴西汽油价格上涨预计将提振对以甘蔗为原材料的乙醇的需求。天气预报显示巴西将有降雨，将阻碍甘蔗的收割，另外，在原糖价格升穿关键阻力位后技术面前景不断改善。
ICE-12月白糖期货 上扬5.60美元，或1.5%，收报每吨384美元，盘中攀升至2月以来最高385.30美元。
ICE-12月阿拉伯咖啡期货 跳涨3.7%，至1.2525美元的高位，收涨3.55美分，或2.9%，报每磅1.243美元，受助于巴西雷亚尔上扬。
ICE-11月罗布斯塔咖啡 收升22美元，或1.4%，报每吨1,578美元。
12月伦敦可可期货 收跌11英镑，或0.5%，报每吨2,121英镑。12月纽约可可期货 收挫10美元，或0.3%，报每吨3,095美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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