纽约期市：原糖期货录得逾七年来最大周涨幅，因预期需求增长

路透纽约/伦敦10月2日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五触及四个半月高位，录得2008年7月以来最大周涨幅，因天气预报显示将有降雨，以及预期以甘蔗为原料的乙醇需求增加，点燃了原糖供应在数年过剩后将收紧的预期。

阿拉比卡咖啡期货触及一个月高位，因雷亚尔走强，和库存处于低位，但可可期货回落。

近月ICE-3月原糖期货 收涨0.27美分，或2%，报每磅13.53美分，盘中触及5月中以来最高13.55美分。

本周，原糖期货急升超过15%，受助于多个因素。巴西汽油价格上涨预计将提振对以甘蔗为原材料的乙醇的需求。天气预报显示巴西将有降雨，将阻碍甘蔗的收割，另外，在原糖价格升穿关键阻力位后技术面前景不断改善。

ICE-12月白糖期货 上扬5.60美元，或1.5%，收报每吨384美元，盘中攀升至2月以来最高385.30美元。

ICE-12月阿拉伯咖啡期货 跳涨3.7%，至1.2525美元的高位，收涨3.55美分，或2.9%，报每磅1.243美元，受助于巴西雷亚尔上扬。

ICE-11月罗布斯塔咖啡 收升22美元，或1.4%，报每吨1,578美元。

12月伦敦可可期货 收跌11英镑，或0.5%，报每吨2,121英镑。12月纽约可可期货 收挫10美元，或0.3%，报每吨3,095美元。(完)

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