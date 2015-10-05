纽约期市：阿拉比卡咖啡期货受空头回补带动跳升4%，期糖触及七个月高位

路透纽约/伦敦10月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一大涨4%至六周高位，因巴西雷亚尔上扬带动投机商空头回补、技术买入信号及数据显示全球出口下滑。

原糖期货延续升势，至七个月高位，在过去八个交易日中有七日上涨，受后续买盘带动，尽管在投机商上周转为持有净多头后，原糖已经呈现技术性超买。

可可期货价格变动不大。

ICE-12月阿拉比卡咖啡合约 收涨3.25美分，或2.6%，报每磅1.2755美元，盘中一度跳升4.3%，至8月21日来最高的1.2965美元。

11月阿拉比卡咖啡 收高31美元，或2%，报每吨1,609美元。

3月原糖期货 收涨0.11美分，或0.8%，报每磅13.64美分，盘中触及13.67美分的3月2日来高点。

12月白糖期货 收涨2.80美元，或0.7%，报每吨386.80美元，盘中高见388美元，为2月20日来首次。

伦敦12月可可 升5英镑，或0.2%，报收于每吨2,126英镑，盘初跌至一个月最低的2,112英镑。纽约12月可可 收跌3美元，或0.1%，报收于每吨3,092美元，稍早触及五周低点3,069美元。 (完)

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