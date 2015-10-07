纽约期市：供应短缺预期推动原糖触及七个月高位，咖啡期货走低

路透纽约/伦敦10月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三攀升至七个月高位，受助于空头回补和分析师在多年供应过剩后上修2015/16年全球糖供应短缺预估。

咖啡期货在近期上扬后转跌，因市场认为对巴西干燥天气的担忧过度。可可期货也走低，触及逾一个月最低。