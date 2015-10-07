纽约期市：供应短缺预期推动原糖触及七个月高位，咖啡期货走低

《全球市场》亚股和美元下跌，特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
路透纽约/伦敦10月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三攀升至七个月高位，受助于空头回补和分析师在多年供应过剩后上修2015/16年全球糖供应短缺预估。
咖啡期货在近期上扬后转跌，因市场认为对巴西干燥天气的担忧过度。可可期货也走低，触及逾一个月最低。
原糖期价续升，交投最活跃的合约在过去两周因空头回补上扬超过20%，导致10月5日未平仓合约降至近三年来最低水平，交易所数据显示。
3月原糖期货 收涨0.35美分，或2.6%，报每磅13.98美元，略低于日高14.02美分，此为2月底以来最高。
Green Pool周三上调2015/16年全球糖供应短缺预期。
不过，从技术面来看，市场仍处于长期熊市中。
ICE-12月白糖期货 收涨2.80美元，或0.7%，报每吨388.70美元，盘中触及2月以来最高390美元。
12月阿拉伯咖啡期货 收跌2.05美分，或1.6%，报每磅1.2605美元，盘中升至七周高位。11月罗布斯塔咖啡期货 回落41美元，或2.6%，收报每吨1,559美元。
伦敦12月可可期货 收跌13英镑，或0.6%，报每吨2,107英镑，盘中触及9月4日以来最低2,101英镑。纽约12月可可期货 收挫13美元，或0.4%，报每吨3,079美元，盘中触及8月24日以来最低3,052美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
欧元兑美元周五继续上行，因投资者分析了欧洲央行总裁德拉吉的讲话之后发现政策并没有变化。此前在德拉吉指出通胀依然低迷之后，欧元一度下跌。
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