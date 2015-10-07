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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 02:18 BJT

纽约期市：供应短缺预期推动原糖触及七个月高位，咖啡期货走低

路透纽约/伦敦10月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三攀升至七个月高位，受助于空头回补和分析师在多年供应过剩后上修2015/16年全球糖供应短缺预估。

咖啡期货在近期上扬后转跌，因市场认为对巴西干燥天气的担忧过度。可可期货也走低，触及逾一个月最低。

原糖期价续升，交投最活跃的合约在过去两周因空头回补上扬超过20%，导致10月5日未平仓合约降至近三年来最低水平，交易所数据显示。

3月原糖期货 收涨0.35美分，或2.6%，报每磅13.98美元，略低于日高14.02美分，此为2月底以来最高。

Green Pool周三上调2015/16年全球糖供应短缺预期。

不过，从技术面来看，市场仍处于长期熊市中。

ICE-12月白糖期货 收涨2.80美元，或0.7%，报每吨388.70美元，盘中触及2月以来最高390美元。

12月阿拉伯咖啡期货 收跌2.05美分，或1.6%，报每磅1.2605美元，盘中升至七周高位。11月罗布斯塔咖啡期货 回落41美元，或2.6%，收报每吨1,559美元。

伦敦12月可可期货 收跌13英镑，或0.6%，报每吨2,107英镑，盘中触及9月4日以来最低2,101英镑。纽约12月可可期货 收挫13美元，或0.4%，报每吨3,079美元，盘中触及8月24日以来最低3,052美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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