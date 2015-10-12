纽约期市：咖啡期货涨至两个月高点，受助于巴西天气乾燥的担忧

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约/伦敦10月12日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一急升至两个月高位，延续其一年来最大涨势，因对主要种植国巴西预计天气乾燥的担忧持续升温，激发了新的一轮空头回补。
原糖期货跌逾2%，此前跌至200日移动均位线下方，但仍徘徊在上个交易日触及的八个月高位附近。可可期货在尾盘大量买盘的带动下转跌为升，此前跌至8月底以来的最低位。
美国气象学家预计，10月22日前巴西的几个咖啡种植区降雨有限。气象学家提醒称，尽管仍有条件改善的时间，但有限降雨将对潜在产量和开花带来影响。
“干燥的天气提醒市场有可能出现意外走高，这使得看空情绪更脆弱。”一位伦敦的交易商称。
人们担忧巴西干燥的天气可能会影响作物开花。
12月阿拉比卡咖啡期货 收高2.9美分，或2.2%，报每磅1.345美元，盘中升至1.376美元。尽管市场担忧干燥天气，但咖啡价格仍远低于一年前反弹至每磅2.20美元之上的价位。
11月罗布斯塔咖啡期货 收盘持平于每吨1,623美元。
原糖期货在止损卖盘被触发后下跌。3月原糖期货 收跌0.1美分，或0.7%，报每磅14.24美分，盘中一度跌2.6%，至13.96美分。在截至10月6日当周投机商将原糖净多头增加逾五倍。
ICE-12月白糖期货 收涨1美元，或0.3%，报每吨393美元。
纽约12月可可期货 收涨25美元，或0.8%，报每吨3,074美元。伦敦12月可可期货 收高7英镑，或0.3%，报每吨2,091英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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