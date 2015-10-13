纽约期市：可可在连跌两周后反弹，原糖大跌3.4%

路透纽约/伦敦10月13日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二涨逾2%，此前连跌两周，英镑走软提振伦敦市场领涨，原糖受尾盘一波卖盘拖累大跌逾3%。

阿拉比卡咖啡在最后30分钟交易中由升转为略跌，此前七个交易日中有六个交易日上涨，周一涨至两个月高点，因担忧主要种植国巴西的干燥天气可能阻碍作物开花。

伦敦可可期货反弹至多2.8%，在升穿100日移动均线后激发空头回补，从而令涨幅扩大。纽约可可跟随上涨。此前两个市场的技术指标开始转向利好，从8月的低位和超卖领域反弹。

伦敦12月可可期货 涨50英镑，或2.4%，收于每吨2,141英镑。纽约12月可可期货 涨51美元，或1.7%，报每吨3,125美元。

原糖期货从上周五触及的八个月高位回落，世界最大产糖国巴西货币雷亚尔兑美元疲弱为糖价带来额外压力。

3月原糖期货 收跌0.41美分，或2.9%，报每磅13.83美分，在结算窗口期间一度跌3.4%，至13.76美分。ICE-12月白糖期货 收跌11.60美元，或3%，报每吨381.40美元。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.15美分，或0.1%，报每磅1.3435美元。11月罗布斯塔咖啡期货 收跌13美元，或0.8%，报每吨1,610美元。(完)

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