纽约期市：可可在连跌两周后反弹，原糖大跌3.4%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约/伦敦10月13日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二涨逾2%，此前连跌两周，英镑走软提振伦敦市场领涨，原糖受尾盘一波卖盘拖累大跌逾3%。
阿拉比卡咖啡在最后30分钟交易中由升转为略跌，此前七个交易日中有六个交易日上涨，周一涨至两个月高点，因担忧主要种植国巴西的干燥天气可能阻碍作物开花。
伦敦可可期货反弹至多2.8%，在升穿100日移动均线后激发空头回补，从而令涨幅扩大。纽约可可跟随上涨。此前两个市场的技术指标开始转向利好，从8月的低位和超卖领域反弹。
伦敦12月可可期货 涨50英镑，或2.4%，收于每吨2,141英镑。纽约12月可可期货 涨51美元，或1.7%，报每吨3,125美元。
原糖期货从上周五触及的八个月高位回落，世界最大产糖国巴西货币雷亚尔兑美元疲弱为糖价带来额外压力。
3月原糖期货 收跌0.41美分，或2.9%，报每磅13.83美分，在结算窗口期间一度跌3.4%，至13.76美分。ICE-12月白糖期货 收跌11.60美元，或3%，报每吨381.40美元。
12月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.15美分，或0.1%，报每磅1.3435美元。11月罗布斯塔咖啡期货 收跌13美元，或0.8%，报每吨1,610美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。