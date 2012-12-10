纽约期市:ICE原糖和阿拉比卡咖啡跌至两年半低位

路透12月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周一收在约两年半低位,此前报导称最大蔗糖及阿拉比卡咖啡豆种植国巴西指这两种软商品均供应充足.

纽约和伦敦可可期货均下跌,伦敦近月合约溢价上升.

原糖延续跌势,此前巴西行业协会Unica称,该国主要的中南部蔗糖种植带的甘蔗,糖和燃料乙醇生产在11月下旬急升,之前天气干燥扶助压榨顺利进行.

Unica在双周报告中表示,截止12月1日,这季度糖产量总计3,290万吨,上年同期为3,110万吨.

ICE-3月原糖期货 收跌0.45美分,或2.3%,报每磅18.76美分,此为近月合约自2010年8月来最低收位.日内低位为18.72美分.

汤森路透初步数据显示,总成交量超过11.4万口,较250日均值高出约20%.

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示,截止12月4日,投机者降低在ICE原糖合约的其净空头头寸.

LIFFE-3月白糖期货 收低9.50美元,或1.8%,报每吨506.00美元.

交易员称,阿拉比卡咖啡也下跌,此前最大阿拉比卡咖啡豆种植国巴西预期2013/14年丰收,且阿拉比卡咖啡价格走势触及自动卖单.

巴西咖啡出口商Terra Forte周一表示,预期明年的2013/14年作物将达到5,340万包(每包60公斤),较其预计今年的作物产量多2%.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收低6.85美分,或4.4%,报每磅1.4700美元,为次月合约自2010年6月来最低收位.

3月罗布斯塔咖啡期货 收跌24美元,或1.3%,收报每吨1,880美元.

伦敦可可期货下跌,因从西非供应的可可增加,此前天气干燥使早期作物成长延后,令可可供应开局缓慢.

从10月种植季节开始至12月9日,科特迪瓦(象牙海岸)到港口可可总计大约425,000吨,上一季节同期为509,852吨.科特迪瓦是全球最大的可可种植国.