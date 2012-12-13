纽约期市: ICE原糖和阿拉比卡咖啡期货触及逾两年最低水准,因供应过剩

路透纽约/伦敦12月13日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期 货周四收低,双双触及逾两年来最低水准,因市场担心供应过剩. 伦敦和ICE可可期货均收低,回吐上一交易日受技术性操作而录得的多 数涨幅,交易商称可可主产地科特迪瓦(象牙海岸)已开始2013/14季的销售 . 软性商品与汤森路透Jefferies CRB指数 一道下跌,因投资 者忽略美联储公布的更多货币刺激政策,而再次关注尚无结果的美国预算 谈判. ICE-3月原糖期货 收盘持平于每磅18.54美分,在跌至18.31美分 后扳回跌幅,后者是该合约2010年8月以来最低水准. 糖价已从2011年2月高位36.08美分下跌近一半,2011/12年和2012/13 年全球供应持续严重过剩导致库存增加,并使市场长期处于熊市. Diapason Commodities Management交易主管Romain Lathiere称,糖 价未来进一步下跌空间似乎有限,市场可能在反弹前出现盘整走势. 伦敦3月白糖期货 微跌0.40美元,报每吨499.80美元,稍早触及 2010年6月以来最低水准495.00美元. 3月阿拉比卡咖啡期货 跌2.90美分,或2%,报每磅1.4360美元,稍 早触及2010年6月以来最低位1.4325美元. 3月罗布斯塔咖啡期货 收高2美元,报每吨1,892美元. 伦敦3月可可期货 跌17英镑,或1%,报每吨1,530英镑. ICE-3月可可期货 收低19美元,或0.8%,报每吨2,422美元.(完)