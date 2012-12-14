纽约期市: ICE咖啡期货因供应过剩跌至两年半低位,糖价上涨

路透纽约/伦敦12月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五 连续第三个交易日跌至两年半低位,原糖期货在前一交易日跌至2010年8月 以来最低位后微幅反弹,这两个市场均面临供应过剩问题. 可可期货盘整上扬,交易员关注科特迪瓦(象牙海岸)已开始进行2013/ 14季出产可可的销售. 汤森路透Jefferies CRB指数 上涨,美元指数 下跌,为 糖和ICE可可期货提供了支撑. 美元下跌,此前美国公布的通胀数据显示,11月消费者物价指数(CPI) 六个月来首次下降,这将使美联储维持其极度宽松的货币政策路径. 3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.45美分,或0.3%,报每磅1.4315美 元,为 2010年6月以来最低结算价. "除巴西产量创纪录以外,拉丁美洲其他国家也供应充足,"德国商业银 行在每日商品研究报告中称. 但德国商业银行预计未来几个月阿拉比卡咖啡期货价格将上涨,因下 一季巴西产量可能下降. 3月罗布斯塔咖啡期货 收低20美元,或1.1%,报每吨1,872美元. ICE-3月原糖期货 收高0.47美分,或2.5%,报每磅19.01美分. 交易员表示,原糖前景依旧看空,因连续第三年全球供应过剩可能将打 压糖价. 伦敦3月白糖期货 涨8.90美元,或1.8%,报每吨508.70美元. ICE-3月可可期货 升13美元,或0.5%,报每吨2,435美元. 伦敦3月可可期货 收高15英镑,或1%,报每吨1,545英镑.(完)