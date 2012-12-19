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市场报道 | 2012年 12月 20日 星期四 04:41 BJT

纽约期市: 伦敦可可期货跌至五个月低位,糖价下跌

路透纽约/伦敦12月19日 - 伦敦可可期货跌至五个月低位,成交放量,
因原产地卖出及投机性多头平仓,引发合约跌穿关键水平,而原糖下跌,终
止了从逾两年低位反弹之势.
    
    洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡由跌转升,交投震荡,不过,仍接近上周
触及的两年半低位,因巴西和中美的供应不断增加,令价格承压.
    
    交易员称,英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)和ICE可可期
货均下跌,在跌穿近期低点后引发技术性卖压,令跌势扩大.
    
    Liffe-5月可可期货 收低27英镑,或1.8%,报每吨1,492英镑,此
前触及1,490英镑,为该合约自7月中来的最低位.

    交易员称,在接近每吨1,515-1,510英镑引发多头平仓.
    
    交易员说,本周原产地卖出也带动价格下跌,而贸易和业内买盘减少.
    
    ICE-3月可可期货 收低39美元,或1.6%,至每吨2,358美元,为近
月合约自11月9日来最低收位.
    
    ICE原糖小幅收低,3月合约 收跌0.16美分,或0.8%,报每磅19.23
美分.在圣诞假期前成交清淡,仅略高于4万口,不到30日均值的一半.
    
    上周该合约下跌至18.31美分,为指标近月合约自2010年8月来的最低,
之后该合约在近几日反弹.
    
    交易员说,原糖反弹之势似乎停顿,市场将焦点转回到供应过剩,普遍
预计2012/13年全球市场将出现明显供应过剩.
    
    Liffe-3月白糖 跌3.10美元,或0.6%,收报每吨517.80美元.
        
    交易员称,对咖啡的需求上升扶助减轻全球咖啡种植不断上升的影响,
美国农业部在本周稍早预期2012/13年产量将创约录高位.
    
    ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收升0.90美分,或0.6%,报每磅1.449
0美元,稍早触及1.4270美分的日内低位.
    
    罗布斯塔咖啡期货上涨,3月合约 收升27美元,或1.5%,报每吨1
,869美元.(完)

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