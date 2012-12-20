纽约期市: 可可期货触及数月低位,罗布斯塔咖啡期货续升

路透纽约/伦敦12月20日 - 在英国和美国交易的可可期货周四均触及 数月低位,因为技术性卖压,以及基金为在年底前平衡账面而结清仓位,均 令可可期货承压. 咖啡方面,伦敦的罗布斯塔咖啡期货接近两周高位,连续第三日上涨, 因市场对在越南产罗布斯塔咖啡需求强劲.纽约的阿拉比卡咖啡期货继上 日上涨后回落. 在伦敦交易的白糖期货亦下滑,纽约原糖期货扳回早盘跌幅,微幅收高 . 伦敦Liffe可可期货跌至七个月低位附近,在历史价格图表上跌穿关键 的支撑位. Liffe交投最活跃的次月可可期货合约 收低12英镑,报每吨1,4 80英镑,稍早曾跌至1,466英镑,为5月31日以来最低位. 纽约洲际交易所(ICE)可可期货近月3月期约 结算价收低 30美元,或1.3%,报每吨2,328美元.该合约盘中触及2,311美元的低位,为近 五个月来的低位. ICE-3月原糖期货 收高0.2美分,报每磅19.25美分,日低为18.81 美分.上周该合约曾跌至18.31美分,为该指标近月合约2010年8月以来的最 低位. ICE-阿拉比卡咖啡期货持续盘旋在上周所及的两年半低位上方,因为 巴西丰产带来大量供应令市场处于守势. ICE交投最活跃的阿拉比卡咖啡期货3月期约 结算价收低1.95美 分,或1.3%,报每磅1.4295美元.3月期约上周曾跌至1.422美元,为阿拉比卡 咖啡次月期约2010年6月以来的最低位. Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 上涨18美元,或近1.0%,收报每吨 1,887美元,盘中一度跌至1,870美元.(完)