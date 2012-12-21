纽约期市:可可期货触及数月低位,咖啡期货在区间交投中攀升

路透纽约/伦敦12月21日 - 可可期货周五缓慢跌至数月低位,并录得 两个半月以来的最差周度表现,因为多头持续结清仓位,而且原产地卖盘亦 使压力加重. 咖啡期货在区间交投中上涨,糖期货几无变动. 许多交易员已离场度圣诞假期. 下周一洲际交易所(ICE)软性商品市场将提早于1800 GMT时收市,12月 25日圣诞节将休市,12月26日1230 GMT时开市. 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)12月24日将提早于1300 GMT时收市,12月25-26日休市,12月27日重启交易. Liffe-可可期货在早盘交易中跌至近七个月低位,从历史价格图表来 看,可可期货的技术前景疲弱,这亦令其承压.指标可可期货连续第五日下 跌. 大多数市场成交量清淡.经纪行Sucden Financial称,伦敦可可期货的 成交量上升说明,随着价格下滑,可能有新的空头仓位加入. Liffe-5月可可期货 收低3英镑,或0.2%,报每吨1,477英镑,盘 中稍早曾跌至1,465英镑,为6月1日以来的最低位.本周该期约累计下滑4.8 %,为10月初以来的最大周度跌幅. "市场或许将继续在这几个月的区间内波动.明年供应面会稍稍收紧. 然而,需求应会非常温和,所以,总体上,将是一个非常平衡的市场,"瑞士信 贷大宗商品分析师Karim Cherif表示. ICE-3月可可期货 收低16美元,或0.7%,报每吨2,312美元,盘中 曾触及五个月低位2,305美元.本周该期约累计下滑5.1%,为11周来最差周 度表现. 交易员称,市场未理会可可最大出产国--科特迪瓦(象牙海岸)近来的 动乱局势,因为这似乎并没有令可可的运输中断. 尽管美元走坚,但咖啡期货仍然攀升.通常美元上涨会令咖啡市场承压 . 阿拉比卡咖啡期货继上周触及两年半低位每磅1.4220美元后,持续盘 整. ICE-3月阿拉比卡咖啡期货上涨3.65美分,或2.6%,收报每磅1.4660美 元. 3月罗布斯塔咖啡期货 收高7美元,或0.4%,报每吨1,894美元. ICE-3月原糖期货 收盘无变动,报每磅19.25美分,在上周低位18 .31美分上方持稳,18.31美分是2010年8月以来该指标近月合约所及的最低 位. Liffe-3月白糖期货 上涨2.10美元,或0.4%,结算价报每吨518. 30美元.(完)