纽约期市:可可期货连续第六日下跌,因投机客解除多头部位

路透纽约/伦敦12月24日 - 纽约可可期货周一连续第六日下跌,触及五个月新低;由于供应充沛且需求低迷,投机客和生产商继续押注价格将下滑.

糖期货亦回落,因为基本面疲弱.阿拉比卡咖啡期货在节日前的清淡交投中勉强上涨.

"今日主要是投机客活动.可能有一些原产地卖盘.但基本面上没有推高(可可期货)的因素,"Price Futures Group的Jack Scoville表示.

洲际交易所(ICE)3月可可期货 下跌39美元,或1.7%,结算价报每吨2,273美元,仅比7月26日以来的最低位高出3美元.六个交易日以来,强有力的卖盘已使可可期货下跌7%,上周五打压价格至7月低位.

随着市场对西非供应趋紧的担忧降温,投机客解除多头部位,下行压力料会持续.交易商称,可可最大出产国--科特迪瓦(象牙海岸)近来的动乱局势似乎并没有阻断可可贸易.

上周五美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至12月18日的一周,投机客继续维持对可可期货的大规模净多头持仓在接近三年高位的水准.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月可可期货 结算价收低9英镑,报每吨1,460英镑,盘中一度触及1,455英镑,为6月1日以来该近月合约的最低位.

周一公布的交易所数据显示,投机客亦持有大量Liffe可可期货净多头仓位.

ICE周二将休市.Liffe于12月25-26日休市,12月27日重启交易.

ICE-阿拉比卡咖啡期货上涨,继续在本月稍早所及的两年半低位上方盘整.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.3%,报每磅1.47美元,技术分析师称,待该期约完成五浪走势后,价格可能会升至1.53美元.

3月罗布斯塔咖啡期货 结算价收高12美元,报每吨1,906美元.

尾盘卖盘令ICE原糖期货受创,因为投资者愈加对原糖供应日益过剩持谨慎看法.

ICE-3月原糖期货 下跌0.23美分,或1.2%,报每磅19.02美分,守在关键心理支撑位19美分略上方.原糖市场在本月稍早所及的数年低位18.31美分上方持稳.

交易商称,原糖市场呈区间交投态势,上档因巴西生产商在19.50美分附近的卖盘而受到压制.

Liffe-3月白糖期货 结算价收低1.80美元,或0.35%,报每吨516.50美元.(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 兰秀娟; 审校 李军)