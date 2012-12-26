纽约期市:美国可可期货连续第七日下跌,触及五个月低位

路透纽约/伦敦12月26日 - 美国可可期货周三连续第七日下跌,触 及五个月低位,因为随着年底临近,一些投资者在节日的清淡交投中结清 多头仓位. 随着美国原油逼近10周高位,洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡 期货上涨. 由于临近年底的调仓操作,欧元/美元连续第七个交易日在1.32美元 上方交投. 美元疲弱支撑了以美元计价的大宗商品,例如,糖和咖啡,同时吸引 来持有其他货币的投资者的买盘. 所有三大市场的成交均清淡,因为在周二圣诞节后开盘时间有所推 后,许多交易员仍未返工.英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE) 软性商品市场因适逢节礼日(Boxing Day)而仍休市.伦敦市场将于周四 重启交易. ICE-指标3月可可期货合约 收低10美元,或0.4%,报每吨2,263 美元,为该合约7月25日以来的最低结算价. 汤森路透初步数据显示,该合约12月恐将以跌逾10%作收,为2011年1 1月以来的最差月度表现. "目前可可市场正处于痛苦的修正走势,"花旗集团期货专家Sterlin g Smith表示,"我认为目前正有一些仓位解除.市场上确实没有许多推高 价格的因素." 投机客继续持有大规模可可期货和期权的净多头部位,截至12月18 日的一周,规模在2.8万口之上,仅略低于两周前所及的近三年高位. ICE原糖期货在盘整交投中小幅上涨,该市场仍处于过去三周所在的 区间内,即每磅18.31至大约19.60美分,18.31美分为近月合约逾两年来 的最低位. 交易员称,有关全球最大糖出产地--巴西东北部地区干燥天气的报 导,引来一些空头回补,帮助支撑糖市. 1731 GMT,指标3月原糖期约 上涨0.14美分,或0.7%,报每磅19 .16美分. 阿拉比卡咖啡期货亦盘整,连续第三日上涨,进一步升离12月14日所 及的两年半低位每磅1.4220美元. 3月合约 上涨1.7美分,或1.2%,报每磅1.4870美元.(完)