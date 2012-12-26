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市场报道 | 2012年 12月 27日 星期四 03:06 BJT

纽约期市:美国可可期货连续第七日下跌,触及五个月低位

路透纽约/伦敦12月26日 - 美国可可期货周三连续第七日下跌,触
及五个月低位,因为随着年底临近,一些投资者在节日的清淡交投中结清
多头仓位.
    
    随着美国原油逼近10周高位,洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡
期货上涨.
    
    由于临近年底的调仓操作,欧元/美元连续第七个交易日在1.32美元
上方交投.
    
    美元疲弱支撑了以美元计价的大宗商品,例如,糖和咖啡,同时吸引
来持有其他货币的投资者的买盘.
    
    所有三大市场的成交均清淡,因为在周二圣诞节后开盘时间有所推
后,许多交易员仍未返工.英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)
软性商品市场因适逢节礼日(Boxing Day)而仍休市.伦敦市场将于周四
重启交易.
    
    ICE-指标3月可可期货合约 收低10美元,或0.4%,报每吨2,263
美元,为该合约7月25日以来的最低结算价.
    
    汤森路透初步数据显示,该合约12月恐将以跌逾10%作收,为2011年1
1月以来的最差月度表现.
    
    "目前可可市场正处于痛苦的修正走势,"花旗集团期货专家Sterlin
g Smith表示,"我认为目前正有一些仓位解除.市场上确实没有许多推高
价格的因素."
    
    投机客继续持有大规模可可期货和期权的净多头部位,截至12月18
日的一周,规模在2.8万口之上,仅略低于两周前所及的近三年高位.
    
    ICE原糖期货在盘整交投中小幅上涨,该市场仍处于过去三周所在的
区间内,即每磅18.31至大约19.60美分,18.31美分为近月合约逾两年来
的最低位.
    
    交易员称,有关全球最大糖出产地--巴西东北部地区干燥天气的报
导,引来一些空头回补,帮助支撑糖市.
    
    1731 GMT,指标3月原糖期约 上涨0.14美分,或0.7%,报每磅19
.16美分.
    
    阿拉比卡咖啡期货亦盘整,连续第三日上涨,进一步升离12月14日所
及的两年半低位每磅1.4220美元.
    
    3月合约 上涨1.7美分,或1.2%,报每磅1.4870美元.(完)

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