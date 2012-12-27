纽约期市:可可期货跌至数月低位,ICE原糖期货涨至三周高位

路透纽约/伦敦12月27日 - 在技术性卖盘的推动下,可可期货周四在 跌穿关键的200日移动均线后,扩大跌幅,触及数月低位;伦敦和纽约均恐将 录得一年来首个疲弱的季度表现. 洲际交易所(ICE)原糖期货跳涨逾2%至三周高位,因为基金对其空头仓 位锁定获利.阿拉比卡咖啡期货小幅下滑,恐将录得12年来最大的年度跌幅 . 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)罗布斯塔咖啡期货连续 第六个交易日上涨,但第四季恐将录得截至2011年9月的季度以来的最弱季 度表现. Liffe-5月可可期货 收低21英镑,或1.4%,报每吨1,448英镑,为 该次月合约5月30日以来所及的最低结算价.第四季迄今为止,该合约已累 计下跌逾10%,为2012年来唯一疲弱的季度表现,因为供应充沛. 自该合约12月14日未能收在200日移动均线切入位1,553英镑上方以来 ,该合约已连续七个交易日下跌,累计跌幅近7%. Sucden Financial分析师Jack Pollard称,"可可市场面临的问题是,( 附近)没有大量支撑."Jack Pollard还补充道,可可市场可能易于再下跌40 -50英镑,才会找到技术支撑. ICE-3月可可期货合约 收低8美元,或0.4%,报每吨2,255美元,为 该近月合约结算价连续第八个交易日下滑,而且为7月25日以来的最低结算 价. 该近月合约在当前第四季累计下跌逾10%,为一年来首个表现疲弱的季 度.按月计算,该合约累计下跌约11%,为2011年11月以来的最差月度表现. ICE原糖期货上涨,因为持有空头部位的交易员了结获利.3月原糖期货 合约 结算价收高0.40美分,或2.1%,报每磅19.45美分,盘中曾触及12 月6日以来的最高位19.55美分. 生产商在19.50美分附近的卖盘压制上档. Liffe-3月白糖期货合约 上涨5.90美元,或1.1%,报每吨522.40 美元. ICE阿拉比卡咖啡期货在动荡交投中走低,该市场继本月稍早升离两年 半低位后持续盘整,次月合约 12月14日曾触及每磅1.422美元. 3月阿拉比卡咖啡期货 收低0.40美分,或0.3%,报每磅1.4790美 元. 阿拉比卡咖啡期货自2011年5月触及每磅3美元上方的34年高位后,受 供应过剩拖累,已连续逾18个月下滑. 迄今为止,阿拉比卡咖啡市场在汤森路透-Jefferies商品研究局指数( CRB)指数 上表现最为疲弱,2011年底以来已累计下跌约34%.冷冻 浓缩橙汁是表现第二弱的商品,累计下滑约15%. 汤森路透初步数据显示,阿拉比卡咖啡期货恐将录得12年来的最差年 度表现. 另一方面,罗布斯塔咖啡期货日内上涨,今年累计上涨约6%,因为需求 升温. 3月罗布斯塔咖啡期货合约 收高14美元,或0.7%,报每吨1,920 美元,因经过认证的库存较低.(完)