纽约期市:ICE原糖期货在触及三周高位后下滑,可可期货跌至数月新低

路透纽约/伦敦12月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五在触及三 周高位后下滑,原糖期货在反弹至50日移动均线上方后丧失上行动能. 可可期货亦下跌,触及数月最低位.阿拉比卡咖啡期货仍恐会录得2000 年以来的最大年度跌幅. 软性商品市场总体交易量仍清淡,因为在周二圣诞假期及即将来临的1 月1日新年假期间,许多交易员离场. ICE-3月原糖期货 收低0.03美分,或0.2%,报每磅19.42美分,盘 中曾触及三周高位19.58美分. 糖市场在本周的升势中曾突破几个阻力位,包括40日和50日移动均线. 但交易员称,生产商在19.50美分上方的卖盘限制涨势. "糖价出现了一些反弹走势,但糖市前景仍非常负面,"瑞士信贷分析师 Tobias Merath称. 本月稍早糖价曾跌至18.31美分,为2010年8月以来的最低位.随着产量 超过需求,库存上升,令糖价承压. Merath称,"我们认为,糖市供应非常充足,任何反弹走势得以持续的可 能性微乎其微."他对三个月糖价的预估为18美分. 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)3月白糖期货 由 升转跌,收低40美分,或0.08%,报每吨522.00美元. 可可期货小跌,ICE-3月可可期货 收低6美元,或0.3%,报每吨2,2 49美元,为7月25日以来的最低结算价.该合约连续第九日收低. 本季该近月合约已累计下滑逾10%,为一年来表现最弱的一季. 该合约自上周跌穿200日移动均线切入位2,368美元后,扩大跌幅,引来 了基于技术图表的卖盘,并促使持有大规模净多头部位的投机客解除多仓. 然而,Merath称,随着经济指标企稳,以及全球市场在2012/13年度料大 致平衡,可可期货有略微走升的潜力. Liffe-5月可可期货合约 小跌3英镑,或0.2%,结算价报每吨1,4 45英镑,盘中曾触及1,441英镑,为6月1日以来该合约所及的最低位.这是自 该合约12月17日跌穿200日移动均线切入位1,541英镑后,连续第八个交易 日收低. ICE 3月阿拉比卡咖啡期货 下滑1.05美分,或0.7%,结算价报每 磅1.4685美元. 该近月合约2012年累计下跌逾35%,为12年来的最差年度表现,而且是 迄今为止商品研究局指数(CRB)尚表现最弱的商品.冷冻浓缩橙汁<0#OJ:> 是表现第二弱的商品,累计下滑近18%. 3月罗布斯塔咖啡期货 结算价收低9美元,或0.5%,报每吨1,911 美元.(完)