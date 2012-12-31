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市场报道 | 2013年 1月 1日 星期二 03:07 BJT

纽约期市: ICE阿拉比卡咖啡期货收低,料在2012年CRB指数中表现最差

路透纽约/伦敦12月31日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一
大跌逾3%,因投机客在淡静的假期交投中进行抛售,今年该商品料将收低超
过37%,是汤森路透Jefferies-CRB指数 中表现最差的商品.
    
    可可期货因后续卖压盘中跌至几个月来最低水准,但伦敦和ICE可可期
货今年均收高.
    
    ICE原糖期货在交投动荡中大致持稳,料将连续第二年下跌,伦敦白糖
期货今年收低13%,因全球糖供应连续第三年持续过剩.
    
    伦敦罗布斯塔咖啡期货今年收高6%,因市场对这种低价咖啡需求增加.
    
    英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)和ICE市场周二因新年假
期休市.
    
    金融市场在午夜美国财政悬崖到来前焦虑不安,除非议员达成预算协
议,否则将启动增税减支行动.
    
    ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 跌3.05美分,或2.1%,报每磅1.4380
美元.交易员称,稍早3月合约一度跌破1.4180美元的合约低位,触发停损卖
盘.
    
    阿拉比卡咖啡现货合约 2012年暴跌36.6%,创下2000年以来最差
年度表现.这是汤森路透Jefferies-CRB指数 迄今表现最糟糕的
商品.
    
    全球咖啡产量创下纪录高位令投机客作空咖啡市场,美国商品期货交
易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,咖啡市场净空头部位已接近纪录高
位.
    
    全球最大咖啡生产国--巴西的种植者一直惜售咖啡,因他们等待更高
的价格.
    
    交易员称,由于许多业界市场人士在圣诞节和新年假期间离场,因此没
什么买家.
    
    3月罗布斯塔咖啡期货 收高13美元,或0.6%,报每吨1,924美元.
    
    伦敦5月可可期货 结算价跌3英镑,或0.2%,报每吨1,442英镑.
    
    ICE-3月可可期货 跌13美元,收报每吨2,236美元.
    
    ICE-3月原糖期货 跌0.09美分,或0.5%,报每磅19.51美分.近月
合约2012年料累计跌约16.3%,为连续第二年下挫,因全球供应充足打压市
场.
    
    伦敦3月白糖期货 收涨1.70美元,报每吨523.70美元.其现货合
约全年累计跌13%,为连续第二年下跌.(完)

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