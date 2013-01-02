纽约期市: ICE阿拉比卡咖啡期货劲扬逾4%,伦敦可可期货下跌

路透纽约/伦敦1月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三一 度涨逾4%,因美国"财政悬崖"危机的结束令投资者买入高风险资产,阿拉比 卡咖啡期货为2012年表现最差的商品. 糖价升至一个月高位,ICE可可市场亦因石油和铜等外围市场走强而获 得支撑.伦敦可可期货在跌至八个半月低位后扳回跌幅,因西非供应前景改 善. 美国国会通过一项避免增税减支的协议,这一协议料将提振投资者对 商品和其他风险资产的兴趣. 汤森路透-Jefferies CRB指数 涨约0.8%,在升至一个月高位 后回吐涨幅. 软商品市场周二因新年假期而休市,周三推迟开盘. 3月阿拉比卡咖啡期货 跳涨5.6美分,或3.9%,报每磅1.4940美元 ,盘中一度劲扬4.3%,报1.50美元. 纽约一位交易员称,阿拉比卡咖啡期货创下逾一个月来最大单日涨幅, 因在美国避免坠落财政悬崖后出现风险买盘,在前一交易日大跌后出现空 头回补,而且投机客持续持有大量净空头部位. 3月罗布斯塔咖啡期货 收高18美元,或0.9%,报每吨1,942美元. 今天是罗布斯塔咖啡期货1月合约的首个交割日,交易数据显示,周三 投标数量为2,209口(合22,090吨). 伦敦5月可可期货 跌4英镑,或0.3%,报每吨1,438英镑.此前一 度跌至4月以来最低水准1,429英镑.ICE-3月可可期货收高23美元,或1%,报 每吨2,259美元. ICE-3月原糖期货 结算价涨0.18美分,或0.9%,报每磅19.69美分 ,稍早触及一个月高位19.75美分.伦敦3月白糖期货 升4.70美元,或 0.9%,报每吨528.40美元.(完)