纽约期市: 原糖下跌,阿拉比卡咖啡触及七周高位后下滑

* 原糖市场触动止损卖单

* 科特迪瓦港口的可可到港量增加

* 交易员关注阿拉比卡咖啡的大量投机性空头仓位

路透纽约/伦敦1月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四大跌超过3%,阿拉比卡咖啡在触及七周高位后由升转跌,因美元上涨而承压.投资人忧虑美国预算问题引发的政治角力日益临近,带动美元走强.

可可期货几无变动,而伦敦罗布斯塔咖啡跳升至七周高位.

美元兑一篮子货币升至三周高位,因担忧美国政界人士将就预算问题继续争论不断.美元上涨通常打压以美元计价的商品,但大部份其他商品的跌幅远小于原糖的跌幅.

汤森路透汤-Jefferies CRB指数 下滑0.7%,因投资人担忧美国政界人士将在未来两个月就减支和上调该国举债上限进行摊牌.

ICE原糖期货从周三触及的一个月高位下跌,交易员称,因供应充足及获利了结令市场承压,且部份持有新建多头仓位的市场人士在价格下跌后平仓.

他们说,原糖下滑触动技术卖出信号,在19.05-18.98美分设下的一系列近月原糖合约 自动卖单被触发.

临近1400 GMT,近月原糖合约在三分钟内大跌2%,成交量急升至大约9,000口.

"市场的上行无功而返,之前的升幅被尽数抹去,因供应过剩,"一经纪说.

"有所的交易都面临同一个问题: 所有市场人士都想卖出原糖,他们作多实货,不得不寻找买家,"一经纪说.

"生产商希望卖出更多,但他们找不到买家."

ICE-3月原糖期货 下跌0.59美分,或3%,收报每磅19.10美分,此前下跌4.1%,至18.89美分的日内低位.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 下跌13.80美元,或2.6%,收报每吨514.60美元,该合约录得自11月16日来的最大单日跌幅.

交易员和分析师说,阿拉比卡咖啡期货的投机性净空头仓位处于历史高位,据美国商品期货交易委员会(CFTC)提供的数据,在12月24日达到34,110口,令市场容易再次出现回补空头.上日,回补空头带动市场上涨.

3月阿拉比卡咖啡期货 收低2.90美分,或1.9%,报每磅1.4650美元,盘中触及11月13日来最高的1.5195美元.

3月罗布斯塔咖啡期货 收高3美元,报每吨1,945美元.

可可价格持稳,因最新一周科特迪瓦(象牙海岸)港口的可可到港量上升,且该国天气仍然有利作物生长.

ICE-3月可可期货下跌3美元,或0.1%,报每吨2,256美元.

伦敦5月可可期货 收升4英镑,或0.3%,报每吨1,442英镑,高于上日触及的八个半月低位1,429英镑.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>