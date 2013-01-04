纽约期市: 伦敦可可略高于八个半月低位,阿拉比卡咖啡由跌转升

路透纽约/伦敦1月4日 - 英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货周五跌至八个半月低位,之后缩减跌幅,跟随其他大部份商品市场的走势,因美国就业增长速度放缓,降低了美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能重新考虑其政策的忧虑.

洲际交易所(ICE)可可期货连跌第二天,尽管交易员说,全球最大的可可生产国科特迪瓦(象牙海岸)的可可产量减少,消息支撑可可市场.

糖市也延续跌势,而阿拉比卡咖啡接近两年半低位,尾盘由跌转升.

汤森路透-Jefferies CRB指数 连跌第二天,因美元上涨.

伦敦5月可可期货 收低10英镑,或0.7%,报每吨1,432英镑,此前触及次月合约自4月13日来最低的1,426英镑.

"科特迪瓦可可收成减少很可能令2012/13年出现供应不足,将为三年来全球可可市场首见,这应认扶助可可价格在未来几周及几个月反弹,"德国商业银行在市场报告中写道.

ICE-3月可可期货 下跌36美元,或1.6%,报每吨2,220美元.该合约日内低位在2,210美元,距离周一触及2,207美元的逾五个月低位不远.

英镑跌至逾三周低位,令美元计价的ICE可可市场承压.

ICE阿拉比卡咖啡接近本周稍早触及的两年半低位,之后由跌转升,因商品市场缩减跌幅,且稍早的卖压减弱.交易员称,3月阿拉比卡咖啡期货 看来寻获短期低位在1.4125美元.

3月阿拉比卡咖啡期货 由跌转升,收高0.85美分,或0.6%,报每磅1.4735美元,盘中低见1.4260美元.

3月罗布斯塔咖啡期货 收高3美元,报每吨1,948美元.

ICE-3月原糖期货 下跌0.25美分,或1.3%,收报每磅18.85美分.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 下跌4.20美元,或0.8%,收报每吨510.40美元.(完)

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