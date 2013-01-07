纽约期市: ICE咖啡攀升,预期指数基金将买入

路透纽约/伦敦1月7日 - 咖啡期货周一跳涨,洲际交易所阿拉比卡咖啡市场上涨,受本周稍后指数基金头寸调整前的买盘带动,而美国可可触及技术超卖水平后上涨,录得三周来最大单日升幅.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货由跌转升,上一交易日跌至八个半月低位后触发双底形态.而期糖在触及三周最低位后小幅上涨.

欧元兑美元上涨,因投资人在欧洲央行本周稍后举行会议前调整头寸,而美元兑日圆从两年半高位回落,因投资人押注近期走势过多过快.

美元下跌可吸引持有其他货币的投资人买入.

交易员称,美元走软扶助支持ICE和LIFFE咖啡期货,有关指数基金重新调整头寸时将买入的预期才是推动市场的主要因素,另外,咖啡生产商卖盘稀落.

"许多人买入阿拉比卡咖啡,因预期指数基金将调整头寸,这些基金应该从明天开始调整头寸,"一伦敦交易商表示,指数基金买入规模可能总计约11,000-13,000口.

指数基金通常在1月初重新调整其投资组合,买入因上一年表现不佳而导致持仓量低于指标的商品.阿拉比卡咖啡是2012年表现最差的商品之一,大跌近37%.

3月阿拉比卡咖啡期货 跳升3.05美分,或2.1%,报每磅1.5040美元.

该合约在一周前下跌至1.4125美元后反弹,之前受供应充裕拖累长时间走低.

Liffe-3月罗布斯塔咖啡期货 收高15美元,或0.8%,报每吨1,963美元,为该合约自11月12日来的最高结算价.

可可价格也上涨,市场从多个月低位反弹.

伦敦5月可可期货 收高19英镑,或1.3%,报每吨1,451英镑,稍早跌至1,426英镑,追平该合约周五触及的八个半月低位.

ICE-3月可可期货 收高47美元,或2.1%,报每吨2,267美元.上周该合约的14日相对强弱指标跌至30以下的超卖区域,之后引发技术性买入,带动该合约今日走强.

欧洲第四季可可加工数据将在本月稍后公布,料将显示同比下跌多至6%.

糖期货由跌转升,交投震荡,此前ICE原糖跌至三周低位,交易员称,因巴西中南部主要种植地区天气仍然有利作物生长,且2012/13年将出现大量供应过剩.交易员也指出,指数基金重新调整头寸可能对原糖价格提供一些支持.

ICE-3月原糖期货 小升0.01美分,收报每磅18.86美分,盘中触及12月14日来最低的18.67美分,之后逆转走势上涨.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-3月白糖期货 小升0.40美元,收报每吨510.80美元.(完)

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