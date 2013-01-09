纽约期市: 伦敦可可期货脱离八个半月低位,期糖由跌转升

路透纽约纽/伦敦1月9日 - 伦敦可可期货周三创下新的八个半月低位,之后缩减一些跌幅,而美国原糖期货尾盘由跌转升,使现货合约贴水从逾两个月最阔水平收窄.

咖啡期货尾盘转跌,阿拉比卡咖啡市场仍然留守在上日交投区间内.

交易员称,可可价格下跌步伐有所缓和,且进一步下跌空间可能有限.

"目前,趋势仍然下行,但事实是过在一周市场都在狭窄区间内交投,表明市场可能正尝试触底反弹,"一可可经纪说.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)5月可可期货 结算价升5英镑,或0.3%,报每吨1,435英镑,此前一度跌至1,424英镑的八个半月低位.

交易员称,指数基金卖盘使市场保持守势,而最大可可豆种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可到港速度在开局时缓慢后持续加快.

周二科特迪瓦出口商预期,在本轮种植季10月开始至1月6日,科特迪瓦的可可到港量为696,000吨,上季同期为738,462吨.

洲际交易所(ICE)3月可可期货 收升8美元,或0.4%,报每吨2,223美元,此前低见2,208美元,略高于上日触及的五个半月低位2,206美元.

交易员说,原糖期货盘中一度跌至四周低位,因供应充裕及实货需求不旺,在尾盘价格由跌转升.

ICE-3月原糖期货 结算价收高0.05美分,或0.3%,报每磅18.72美分,交投震荡,盘中跌至12月13日来最低的18.52美分.近月合约较次月合约贴水走势震荡,收窄至大约0.24美分,略低于上日的0.27美分,为逾三个月来最低水平.

指数基金在本周重新调整头寸,料将买入期糖.

中国国有媒体及交易商说,中国遭遇28年来最寒冷的冬季,导致部分甘蔗作物受损,市场忧虑另一股冷锋将推高中国国内糖期货升至五个月高位.

伦敦3月白糖期货 升1.20美元,或0.2%,报每吨507.00美元.

ICE阿拉比卡咖啡期货由升转跌,盘中交投震荡,3月阿拉比卡咖啡期货 下挫0.25美分,或0.2%,报每磅1.4790美元.

交易员表示,2012/13年全球咖啡供应过剩,原产地卖盘令价格上行继续受限.

国际咖啡组织(International Coffee Organization)将全球咖啡出产预估从1.46亿包下降至1.441亿包.

3月罗布斯塔咖啡期货 收低4美元,或0.2%,报每吨1,911美元.(完)