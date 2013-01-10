纽约期市: ICE可可期货上涨2%,受业界买盘和美元下跌推动

金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约/伦敦1月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上涨2%,交易员注意到业界买盘及美元走软带来的提振作用,原糖和阿拉比卡咖啡期货随着大宗商品上涨而上扬.
12月中国出口增长大幅反弹至七个月高位,这一正面数据提振了汤森路透Jefferies CRB指数,同时美国原油期货 涨至逾三个月最高位.
美元/欧元跌至一周低位,因投资者认为欧洲央行没有作出降息暗示,这料将吸引对美元计价商品的买盘.
ICE-3月可可期货 涨46美元,或2.1%,报每吨2,269美元,交易员称,巧克力生产企业正在利用近期可可跌价之势入手.
交易员持续关注可可主要生产国科特迪瓦(象牙海岸)的中期作物生长情况.
伦敦可可期货 升逾前一交易日触及的八个半月低位1,424英镑,指标5月期货 结算价涨16英镑,或1.1%,报每吨1,451英镑.
ICE-3月原糖期货 结算价涨0.24美分,或1.3%,报每磅18.96美分,年关之际一度短暂升逾19.5美分.
伦敦3月白糖期货 升5.50美元,或1.1%,报每吨512.50美元.
阿拉比卡咖啡期货在区间走势中上涨,与大宗商品上扬走势相符.3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.75美分,或1.2%,报每磅1.4965美元.
3月罗布斯塔咖啡期货 涨7美元,或0.4%,报每吨1,918美元.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 利棣儿)
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计