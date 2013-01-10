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市场报道 | 2013年 1月 11日 星期五 03:41 BJT

纽约期市: ICE可可期货上涨2%,受业界买盘和美元下跌推动

路透纽约/伦敦1月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上涨2%,交易员注意到业界买盘及美元走软带来的提振作用,原糖和阿拉比卡咖啡期货随着大宗商品上涨而上扬.

12月中国出口增长大幅反弹至七个月高位,这一正面数据提振了汤森路透Jefferies CRB指数,同时美国原油期货 涨至逾三个月最高位.

美元/欧元跌至一周低位,因投资者认为欧洲央行没有作出降息暗示,这料将吸引对美元计价商品的买盘.

ICE-3月可可期货 涨46美元,或2.1%,报每吨2,269美元,交易员称,巧克力生产企业正在利用近期可可跌价之势入手.

交易员持续关注可可主要生产国科特迪瓦(象牙海岸)的中期作物生长情况.

伦敦可可期货 升逾前一交易日触及的八个半月低位1,424英镑,指标5月期货 结算价涨16英镑,或1.1%,报每吨1,451英镑.

ICE-3月原糖期货 结算价涨0.24美分,或1.3%,报每磅18.96美分,年关之际一度短暂升逾19.5美分.

伦敦3月白糖期货 升5.50美元,或1.1%,报每吨512.50美元.

阿拉比卡咖啡期货在区间走势中上涨,与大宗商品上扬走势相符.3月阿拉比卡咖啡期货 收高1.75美分,或1.2%,报每磅1.4965美元.

3月罗布斯塔咖啡期货 涨7美元,或0.4%,报每吨1,918美元.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 利棣儿)

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