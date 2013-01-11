纽约期市: 阿拉比卡咖啡期货升至一个月高位,受尾盘时空头回补带动

路透纽约/伦敦1月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五在交投热络中涨逾2%至一个月高位,受尾盘时空头回补买盘带动,此前该期货升逾关键水准,而且因美元走软而获得提振.

ICE原糖期货尾盘时在交投淡静中上涨,盘中升逾19美分并吸引一些技术性买盘.可可市场在区间交投中下跌,因英镑/美元走软打压ICE市场.

交易员称,ICE阿拉比卡咖啡期货尾盘时上涨,此前指标合约升逾40日和50日移动均线切入位,引发一波空头回补买盘.

交易员并表示,美元走软亦提振该市场,吸引了持有其他货币的买家.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价涨3.70美分,或2.5%,报每磅1.5335美元,成交量尾盘时大涨,汤森路透初步数据显示,成交量约为34,400口,为11月19日以来最高.

"大量空头投机仓位开始回补,"一美国交易员称.

3月罗布斯塔咖啡期货 升14美元,或0.7%,报每吨1,944美元.

ICE原糖期货尾盘时在交投清淡中扩大升势,连升第三个交易日.

一纽约交易员称,盘中交易清淡,因指数基金似乎已完成重新平衡投资组合中的大部分操作.

ICE-3月原糖期货 涨0.21美分,或1.1%,报每磅19.17美分.伦敦3月白糖期货 收高1.60美元,或0.3%,报每吨514.80美元.

伦敦5月可可期货 结算价跌6英镑,或0.4%,报每吨1,445英镑.ICE-3月可可期货 跌13美元,或0.6%,报每吨2,256美元.(完)

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