纽约期市: 阿拉比卡咖啡期货升至一个月高位,受尾盘时空头回补带动

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透纽约/伦敦1月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五在交投热络中涨逾2%至一个月高位,受尾盘时空头回补买盘带动,此前该期货升逾关键水准,而且因美元走软而获得提振.
ICE原糖期货尾盘时在交投淡静中上涨,盘中升逾19美分并吸引一些技术性买盘.可可市场在区间交投中下跌,因英镑/美元走软打压ICE市场.
交易员称,ICE阿拉比卡咖啡期货尾盘时上涨,此前指标合约升逾40日和50日移动均线切入位,引发一波空头回补买盘.
交易员并表示,美元走软亦提振该市场,吸引了持有其他货币的买家.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价涨3.70美分,或2.5%,报每磅1.5335美元,成交量尾盘时大涨,汤森路透初步数据显示,成交量约为34,400口,为11月19日以来最高.
"大量空头投机仓位开始回补,"一美国交易员称.
3月罗布斯塔咖啡期货 升14美元,或0.7%,报每吨1,944美元.
ICE原糖期货尾盘时在交投清淡中扩大升势,连升第三个交易日.
一纽约交易员称,盘中交易清淡,因指数基金似乎已完成重新平衡投资组合中的大部分操作.
ICE-3月原糖期货 涨0.21美分,或1.1%,报每磅19.17美分.伦敦3月白糖期货 收高1.60美元,或0.3%,报每吨514.80美元.
伦敦5月可可期货 结算价跌6英镑,或0.4%,报每吨1,445英镑.ICE-3月可可期货 跌13美元,或0.6%,报每吨2,256美元.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 李军)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。