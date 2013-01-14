纽约期市: ICE咖啡触及两个半月高位后下跌,期糖下滑

路透纽约/伦敦1月14日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一在跳升至两个半月高位后小幅走低,因美元缩减稍早跌幅,且南美和中美洲生产商趁咖啡上涨时卖出,而原糖下滑,因供应裕.

可可期货几无变动,交易员在前一季数据令人失望后等待有关需求的迹象,欧洲和北美第四季可可加工数据分别将在周二和周四公布.

阿拉比卡咖啡延续上日升势,但之后小幅回落,交易员说,因美元扳回稍早跌幅,咖啡生产商卖盘进入市场.

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 下跌0.05美分,报每磅1.5330美元,稍早触及两个半月高位1.5590美元.

交易员称,稍早市场上涨,受指数基金在最后一刻重新调整头寸带动.

3月罗布斯塔咖啡期货 升27美元,或1.4%,报每吨1,971美元.

ICE原糖期货在交投清淡中下跌,因最大生产和出口国巴西出口强劲,且预期2013/14年将连续第三年出现全球糖供应过剩的局面,令市场承压.ICE原糖期货在之前三个交易日上涨.

ICE-3月原糖期货 下跌0.27美分,或1.4%,报每磅18.90美分.该合约在12月13日触及两年低位18.31美分.

伦敦3月白糖期货 下跌7.10美元,或1.4%,报每吨507.70美元.

ICE可可期货小升,因交易员等待周二公布的欧洲第四季加工数据,预期将显示2012年第四季加工数量小幅下跌,但今年前景是加工数据将温和增长,交易商及巧克力生产商说.

北美可可加工数据将在周四收市后公布,预期2012年第四季可可加工量较2011年第四季低5%至高出1%.

ICE-3月可可期货 升11美元,或0.5%,报每吨2,267美元.伦敦5月可可期货 收高9英镑,或0.6%,报每吨1,454英镑.(完)

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