纽约期市: 阿拉比卡期货自两个半月高位下滑,可可期货几无变动

路透纽约/伦敦1月15日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二收低0.5%,自盘中触及的两个半月高位回落.可可期货经历区间交投后变动不大,之前公布的2012年第四季欧洲研磨数据疲弱,一如市场预期.
糖价亦下挫,因供给充裕持续给价格带来压力.
ICE阿拉比卡咖啡期货日内多数时间均为上涨,但尾盘时段出现回撤.技术性买盘提振阿拉比卡咖啡期货出现外部逆转,因在期价上周末升逾50日移动均线切入位后,投资者进行空头回补.不过,空头回补在尾盘停止.
"原先做空的投资人不再希望做空了."Sarhan Capital执行长Adam Sarhan表示.
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 结算价下跌0.80美分,或0.5%,报每磅1.5250美元,之前触及两个半月高位1.5650美元.
3月罗布斯塔咖啡期货 亦转为下跌,收低18美元,或0.9%,报每吨1,953美元.
可可期货变动不大.ICE和伦敦可可合约均处于上一交易日的区间内.
欧洲可可协会(European Coco Association)数据显示,第四季可可研磨量下降6.2%,符合降低6-10%的预期.数据公布后,ICE可可期货小幅走低.
ICE-3月可可期货 收高4美元,或0.2%,报每吨2,270美元.
伦敦5月可可期货 结算价涨4英镑,或0.3%,报每吨1,458英镑.
ICE-3月原糖期货 结算价下滑0.28美分,或1.5%,报每磅18.62美分.
伦敦3月白糖期货 下跌5.70美元,或1.1%,收在每吨502.00美元.(完)
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(编译 洪曦; 审校 于春红)